لبنان

لمناسبة تقديس المطران إغناطيوس مالويان.. هذا ما أعلنته البطريركية الأرمنية الكاثوليكية

Lebanon 24
12-10-2025 | 11:37
Doc-P-1428481-638958989226898783.jpg
Doc-P-1428481-638958989226898783.jpg photos 0
بمناسبة احتفال تقديس الطوباوي المطران  إغناطيوس مالويان، أعلنت البطريركية الأرمنية الكاثوليكية برنامج الاحتفالات الرسمية التي ستجري على الشكل التالي:
• نهار الأحد 19 تشرين الأول 2025، الساعة العاشرة صباحًا:
قدّاس إعلان تقديس الطوباوي أغناطيوس مالويان، برئاسة قداسة البابا لاوُن الرَّابع عشر في ساحة القديس بطرسالفاتيكان.
• الاثنين 20 تشرين الأول 2025، الساعة الحادية عشرة قبل الظهر:
لقاء خاص مع قداسة البابا لاوُن الرَّابع عشر، قاعة بولس السادس في الفاتيكان.
• الاثنين 20 تشرين الأول 2025 الساعة السادسة مساءً:
قدّاس الشكر في بازيليك القديس بطرس في الفاتيكان، يترأسه البطريرك روفائيل بيدروس الحادي والعشرون ميناسيان.
تدعو البطريركية جميع الذين سجّلوا أسماءهم للمشاركة في هذه المناسبة إلى التوجّه إلى المعهد الحبري الارمني الأرمن في روما ابتداءً من نهار الأربعاء 15 تشرين الأول ولغاية نهار السبت من الساعة 9:00 صباحًا حتى الساعة 7:00 مساءً ، لاستلام بطاقاتهم الخاصة بالدخول والمشاركة في الاحتفالات.
للاستفسار والتواصل، على العنوان التالي:
Via di S. Nicola da Tolentino, 17, 00187 Roma RM, Italy
او الاتصال على الرقم التالي: ‪+961 81 495 852‬

