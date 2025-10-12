Advertisement

لبنان

"أبو الدم".. سرق 7 كيلوغرامات من الذهب وهذا ما حلّ به (صورة)

Lebanon 24
12-10-2025 | 11:34
أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامّة في بلاغ، عن إلقاء القبض على شخصين سرقا 7 كلغ من الذهب من أحد المتاجر.
وجاء في البلاغ:" انتشر على مواقع التّواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر إقدام شخصَين على الدّخول إلى محلٍّ لبيع المجوهرات في مدينة النّبطيّة – محلة الساحة العامة، وسرقة مصاغ ذهبية قُدِّرت كمّيتها بحوالي /7/كلغ، بحضور الموظفين، وأمام أعينهم. من خلال الاستقصاءات والتّحريّات التي قامت بها مفرزة النبطية القضائيّة، تمكّنت من تحديد هويّات المشتبه بهم، وتوقيف أحدهم، بكمينٍ محكمٍ نفّذته إحدى دوريّاتها في بلدة رومين، ويدعى:  (ح. م. مواليد عام 1992، لبناني) ملقّب "ابو الدم".

أضاف البلاغ:" كذلك، تمكّنت دوريّة أخرى من المفرزة من توقيف المدعو (د. ج. مواليد عام 1986، لبناني) في مدينة النبطيّة. بالتحقيق معهما، اعترف الأول أنّه أقدم على أخذ الذّهب، بالاشتراك مع (د. ج.) المذكور، كونه يوجد له مصاغ في ذِمّة والد مالكة محلّ المجوهرات -الذي يملك أيضًا محل لبيع مجوهرات بالقرب من محل ابنته في المحلة ذاتها-، وأنّه باع الذّهب إلى تاجر مجوهرات في النّبطيّة، يُدعى (ح. ب. مواليد عام 1996، لبناني) الذي اعترف أنّه اشترى ذهبًا من المذكورَين، لكنه لم يكن يعلم أنّه مسروق".

وحسب البلاغ، تم ضبط كميّة /3/ كلغ من الذّهب من الأخير، الذي أوقف أيضّا، وأودع الموقوفون والذّهب القضاء المختص، عملًا بإشارته.
