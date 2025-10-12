Advertisement

لبنان

كرامي بحثت دعم مدارس العرقوب وتعزيز التعاون مع التفتيش المركزي

Lebanon 24
12-10-2025 | 11:56
Doc-P-1428485-638958922346769934.png
Doc-P-1428485-638958922346769934.png photos 0
استقبلت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي وفدًا من اتحاد بلديات العرقوب وجمعية "تمدن" برئاسة قاسم القادري وزياد ضاهر، بحضور مديري المدارس والثانويات الرسمية، حيث عرض الوفد حاجة المؤسسات التربوية في المنطقة إلى الترميم والدعم وتوفير المحروقات للتدفئة وملء الشواغر الإدارية، مؤكدًا أن المدرسة الرسمية تشكّل "الركيزة الأساسية لبقاء الأهالي في قراهم وصمودهم في المناطق الحدودية".
كرامي عبّرت عن تقديرها لصمود أبناء العرقوب رغم الظروف الأمنية الصعبة، وأكدت عزمها على التواصل مع الجهات المانحة لتأمين الدعم اللازم لاستمرار عمل المدارس.

كما التقت الوزيرة رئيس هيئة التفتيش المركزي القاضي جورج عطية، وبحثت معه سبل تعزيز التعاون بين الوزارة والتفتيش لضمان حسن تطبيق القوانين التربوية والإدارية وتحسين الأداء وجودة التعليم في المؤسسات الرسمية.
التفتيش المركزي القاضي جورج عطية

اتحاد بلديات العرقوب

هيئة التفتيش المركزي

هيئة التفتيش

جورج عطية

القادري

الوزيرة

التربوي

