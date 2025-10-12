سلامة: آن الاوان لقيام مجلس الامن بتنفيذ القرار ١٧٠١

كتب الدكتور عبر منصة "أكس": "آن الاوان لقيام مجلس الامن بتنفيذ القرار ١٧٠١ الصادر عنه منذ عقدين وللدول التي انتجت ترتيبات نوفمبر 2024 لفرض احترامها من قبل اسرائيل التي ما انفكت تخرقها منذ اليوم الاول وتمادت يوم امس بمخالفتها".

Advertisement