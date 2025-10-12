Advertisement

لبنان

سلامة: آن الاوان لقيام مجلس الامن بتنفيذ القرار ١٧٠١

Lebanon 24
12-10-2025 | 13:55
Doc-P-1428524-638958994355643895.png
Doc-P-1428524-638958994355643895.png photos 0
كتب وزير الثقافة الدكتور غسان سلامة عبر  منصة "أكس": "آن الاوان لقيام مجلس الامن بتنفيذ القرار ١٧٠١ الصادر عنه منذ عقدين وللدول التي انتجت ترتيبات نوفمبر 2024 لفرض احترامها من قبل اسرائيل التي ما انفكت تخرقها منذ اليوم الاول وتمادت يوم امس بمخالفتها".
وزير الثقافة

غسان سلامة

