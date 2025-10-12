Advertisement

لبنان

ابتكار لبناني يحدّد مواقع الآبار بدقة بالذكاء الاصطناعي

Lebanon 24
12-10-2025 | 14:26
نال البروفسور ناجي كعدي من الجامعة اللبنانية شهادة براءة اختراع من وزارة الاقتصاد والتجارة عن برنامج الكمبيوتر WellCast GeoAI، الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحديد أنسب مواقع حفر الآبار الجوفية لاستخراج المياه العذبة، وتقدير عمقها ومردودها بدقة عالية، مع قدرة على التعلّم الذاتي من البيانات الميدانية وتحسين النتائج باستمرار.
وأُنجز التسجيل الرسمي للبرنامج في وزارة الاقتصاد والتجارة، ونال كعدي شهادة حماية الملكية الفكرية تقديرًا لابتكاره وتميّزه.
