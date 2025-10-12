23
لبنان
مرقص قدّم العزاء للدوحة بحادث شرم الشيخ
Lebanon 24
12-10-2025
|
14:36
A-
A+
photos
0
A+
A-
تواصل
وزير الإعلام
، المحامي بول مرقص، مع الرئيس التنفيذي للمؤسسة
القطرية
للإعلام الشيخ خالد
بن عبد العزيز
بن جاسم آل ثاني، ومع سفير قطر لدى
لبنان
الشيخ
سعود
بن
عبد الرحمن
آل ثاني، وقدّم لهما واجب العزاء بضحايا الحادث المروري الأليم الذي أودى بحياة ثلاثة دبلوماسيين قطريين في شرم الشيخ.
وأعرب مرقص عن تضامن لبنان الكامل مع دولة قطر في هذا المصاب، مشيدًا بجهود الدبلوماسية القطرية "في خدمة
القضايا
الإنسانية ومساعي السلام"، وسائلًا الله "أن يتغمّد الضحايا بواسع رحمته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان".
