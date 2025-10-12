مرقص قدّم العزاء للدوحة بحادث شرم الشيخ

Advertisement

تواصل ، المحامي بول مرقص، مع الرئيس التنفيذي للمؤسسة للإعلام الشيخ خالد بن جاسم آل ثاني، ومع سفير قطر لدى الشيخ بن آل ثاني، وقدّم لهما واجب العزاء بضحايا الحادث المروري الأليم الذي أودى بحياة ثلاثة دبلوماسيين قطريين في شرم الشيخ.وأعرب مرقص عن تضامن لبنان الكامل مع دولة قطر في هذا المصاب، مشيدًا بجهود الدبلوماسية القطرية "في خدمة الإنسانية ومساعي السلام"، وسائلًا الله "أن يتغمّد الضحايا بواسع رحمته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان".