منعاً للتهريب.. هذا ما صادره الجيش

نفّذت قوة من الجيش عملية ميدانية في منطقة حنيدر – الحدودية، صادرت خلالها عدداً من الحمير التي تُستخدم في عمليات تهريب عبر الحدود، بحسب ما افادت مندوبة " ".وأفادت مصادر متابعة بأنّ هذه الخطوة تأتي في إطار إجراءات أمنية تهدف إلى الحد من نشاطات التهريب في المناطق الحدودية الشمالية