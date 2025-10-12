Advertisement

لبنان

منعاً للتهريب.. هذا ما صادره الجيش

Lebanon 24
12-10-2025 | 14:49
A-
A+
Doc-P-1428538-638959028068235866.jpg
Doc-P-1428538-638959028068235866.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نفّذت قوة من الجيش عملية ميدانية في منطقة حنيدر – وادي خالد الحدودية، صادرت خلالها عدداً من الحمير التي تُستخدم في عمليات تهريب عبر الحدود، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".
Advertisement

وأفادت مصادر متابعة بأنّ هذه الخطوة تأتي في إطار إجراءات أمنية تهدف إلى الحد من نشاطات التهريب في المناطق الحدودية الشمالية
مواضيع ذات صلة
قائد الأمن بالسويداء: نحتاج لضبط الأمن لمنع عمليات التهريب (العربية)
lebanon 24
13/10/2025 00:26:34 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان صادر عن المالية.. هذا ما جاء فيه
lebanon 24
13/10/2025 00:26:34 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان صادر عن المالية.. هذا ما جاء فيه
lebanon 24
13/10/2025 00:26:34 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان صادر عن قيادة الجيش.. هذا ما جاء فيه
lebanon 24
13/10/2025 00:26:34 Lebanon 24 Lebanon 24

وادي خالد

لبنان 24

الشمالي

خالد ا

الشمال

لبنان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2025-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:23 | 2025-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2025-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:46 | 2025-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2025-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:58 | 2025-10-12
15:56 | 2025-10-12
15:42 | 2025-10-12
15:40 | 2025-10-12
15:09 | 2025-10-12
15:06 | 2025-10-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24