لبنان

البعريني: الصلح حجر الأساس في بناء مجتمع متماسك

Lebanon 24
12-10-2025 | 15:09
شدد النائب وليد البعريني على "أهمية تعزيز روح التسامح والتلاقي بين العائلات"، مؤكدا أن "الصلح هو حجر الأساس في بناء مجتمع متماسك ومتفاهم".
كلام البعريني جاء خلال رعايته مصالحة بين آل زكريا وآل الحاج ديب  في بلدة قبة شمرا ومصالحة أخرى بين آل "الحاج ديب" وآل "ديوب" في مكتبه في المحمّرة.
