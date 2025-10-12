Advertisement

لبنان

"القوات اللبنانية” تفتتح مركز العاقورة

Lebanon 24
12-10-2025 | 15:56
برعاية رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" سمير جعجع، أقامت منطقة جبيل احتفالاً بافتتاح مركز العاقورة في الذكرى السنوية الأولى لرحيل رئيسه السابق بطرس سابا الهاشم، حيث أقيم قداس لراحة نفسه في كنيسة سيّدة العاقورة، بحضور النائب زياد الحوّاط ممثلاً جعجع، والنائب السابق أنطوان زهرة، والمنسّق الدكتور سافيو بركات، وعدد من رؤساء البلديات والمخاتير والمسؤولين الحزبيين وأهالي البلدة.
بعد القداس، أُقيم احتفال في الشارع العام تخلّلته كلمات أكدت على أهمية تعزيز روح الوحدة والتعاون بين أبناء البلدة وتجاوز الخلافات العائلية والبلدية السابقة، تلبيةً لتوجيهات جعجع، استعدادًا للاستحقاقات المقبلة ولا سيّما الانتخابات النيابية.
