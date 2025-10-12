"القوات اللبنانية” تفتتح مركز العاقورة

Advertisement

برعاية "القوّات اللبنانيّة" ، أقامت منطقة احتفالاً بافتتاح مركز العاقورة في الذكرى السنوية الأولى لرحيل رئيسه السابق سابا ، حيث أقيم قداس لراحة نفسه في سيّدة العاقورة، بحضور النائب زياد الحوّاط ممثلاً ، والنائب السابق أنطوان زهرة، والمنسّق الدكتور سافيو ، وعدد من رؤساء البلديات والمخاتير والمسؤولين الحزبيين وأهالي البلدة.بعد القداس، أُقيم احتفال في تخلّلته كلمات أكدت على أهمية تعزيز روح الوحدة والتعاون بين أبناء البلدة وتجاوز الخلافات العائلية والبلدية السابقة، تلبيةً لتوجيهات جعجع، استعدادًا للاستحقاقات المقبلة ولا سيّما الانتخابات النيابية.