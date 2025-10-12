من عدوان.. رسالة إلى بيئة "حزب الله"

Advertisement

اعتبر ، أن "المنطقة تتجه نحو سلام ما، لكن كل المؤشرات تؤكد أن لا استقرار في حاليًّا".وأضاف عدوان في حديث تلفزيوني:" لا ضمانة لحزب الله وللبنانيين سوى الدولة، وحان وقت القرار الحاسم من الحزب والدولة".وتوجّه إلى بيئة " " بالقول: "أنصاف الخيارات ستقودنا إلى الخراب، وامنحوا الدولة فرصة لننهض بلبنان معاً".من جهة ثانية، أشار إلى أنه "فُهم من كلام رئيس مجلس النواب أنه سيواصل التركيز على وسيعارض أي موازنة لا تتضمن ذلك".