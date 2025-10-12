23
o
بيروت
20
o
طرابلس
21
o
صور
20
o
جبيل
21
o
صيدا
23
o
جونية
20
o
النبطية
16
o
زحلة
12
o
بعلبك
11
o
بشري
15
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
من عدوان.. رسالة إلى بيئة "حزب الله"
Lebanon 24
12-10-2025
|
15:58
A-
A+
photos
0
A+
A-
اعتبر
النائب جورج عدوان
، أن "المنطقة تتجه نحو سلام ما، لكن كل المؤشرات تؤكد أن لا استقرار في
لبنان
حاليًّا".
Advertisement
وأضاف عدوان في حديث تلفزيوني:" لا ضمانة لحزب الله وللبنانيين سوى الدولة، وحان وقت القرار الحاسم من الحزب والدولة".
وتوجّه إلى بيئة "
حزب الله
" بالقول: "أنصاف الخيارات ستقودنا إلى الخراب، وامنحوا الدولة فرصة لننهض بلبنان معاً".
من جهة ثانية، أشار إلى أنه "فُهم من كلام رئيس مجلس النواب
نبيه برّي
أنه سيواصل التركيز على
إعادة الإعمار
وسيعارض أي موازنة لا تتضمن ذلك".
مواضيع ذات صلة
اسرائيل تعمل لإفراغ الشريط الحدودي من المدنيين وعزل "حزب الله" عن بيئته
Lebanon 24
اسرائيل تعمل لإفراغ الشريط الحدودي من المدنيين وعزل "حزب الله" عن بيئته
13/10/2025 00:27:59
13/10/2025 00:27:59
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة من بري إلى "حزب الله"
Lebanon 24
رسالة من بري إلى "حزب الله"
13/10/2025 00:27:59
13/10/2025 00:27:59
Lebanon 24
Lebanon 24
من جعجع.. رسالة إلى "حزب الله"
Lebanon 24
من جعجع.. رسالة إلى "حزب الله"
13/10/2025 00:27:59
13/10/2025 00:27:59
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد العدوان الإسرائيلي على المصيلح...بيان من "حزب الله"!
Lebanon 24
بعد العدوان الإسرائيلي على المصيلح...بيان من "حزب الله"!
13/10/2025 00:27:59
13/10/2025 00:27:59
Lebanon 24
Lebanon 24
النائب جورج عدوان
إعادة الإعمار
جورج عدوان
نبيه برّي
جورج عدوا
حزب الله
نبيه بر
التركي
قد يعجبك أيضاً
"القوات اللبنانية” تفتتح مركز العاقورة
Lebanon 24
"القوات اللبنانية” تفتتح مركز العاقورة
15:56 | 2025-10-12
12/10/2025 03:56:11
Lebanon 24
Lebanon 24
سكاف: أخشى حرباً إسرائيلية جديدة
Lebanon 24
سكاف: أخشى حرباً إسرائيلية جديدة
15:42 | 2025-10-12
12/10/2025 03:42:43
Lebanon 24
Lebanon 24
الموسوي عن الشكوى إلى مجلس الامن الدولي: خطوة في الاتجاه الصحيح
Lebanon 24
الموسوي عن الشكوى إلى مجلس الامن الدولي: خطوة في الاتجاه الصحيح
15:40 | 2025-10-12
12/10/2025 03:40:15
Lebanon 24
Lebanon 24
البعريني: الصلح حجر الأساس في بناء مجتمع متماسك
Lebanon 24
البعريني: الصلح حجر الأساس في بناء مجتمع متماسك
15:09 | 2025-10-12
12/10/2025 03:09:59
Lebanon 24
Lebanon 24
قداس في الكحلونية لراحة أنفس شهداء المقاومة اللبنانية
Lebanon 24
قداس في الكحلونية لراحة أنفس شهداء المقاومة اللبنانية
15:06 | 2025-10-12
12/10/2025 03:06:16
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد تعرّضه لاعتداء مروّع.. وفاة فنان في المستشفى متأثراً بإصابته الخطيرة (صورة)
Lebanon 24
بعد تعرّضه لاعتداء مروّع.. وفاة فنان في المستشفى متأثراً بإصابته الخطيرة (صورة)
09:30 | 2025-10-12
12/10/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لم تكشف لأحد إصابتها بسرطان مميت... لماذا لم تُدفن الإعلاميّة يمنى شري في لبنان؟
Lebanon 24
لم تكشف لأحد إصابتها بسرطان مميت... لماذا لم تُدفن الإعلاميّة يمنى شري في لبنان؟
07:23 | 2025-10-12
12/10/2025 07:23:53
Lebanon 24
Lebanon 24
أسرارٌ تخرج إلى العلن... ما الذي عُثِرَ عليه داخل حاسوب السنوار بشأن هجوم 7 تشرين؟
Lebanon 24
أسرارٌ تخرج إلى العلن... ما الذي عُثِرَ عليه داخل حاسوب السنوار بشأن هجوم 7 تشرين؟
08:00 | 2025-10-12
12/10/2025 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... "درون" إسرائيليّة تبثّ تسجيلاً صوتيّاً فوق بلدة لبنانيّة ماذا تضمّن؟
Lebanon 24
بالفيديو... "درون" إسرائيليّة تبثّ تسجيلاً صوتيّاً فوق بلدة لبنانيّة ماذا تضمّن؟
10:46 | 2025-10-12
12/10/2025 10:46:05
Lebanon 24
Lebanon 24
تقريرٌ يحذر من اندلاع "جبهة لبنان" بعد غزة.. ماذا كشف؟
Lebanon 24
تقريرٌ يحذر من اندلاع "جبهة لبنان" بعد غزة.. ماذا كشف؟
14:00 | 2025-10-12
12/10/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
15:56 | 2025-10-12
"القوات اللبنانية” تفتتح مركز العاقورة
15:42 | 2025-10-12
سكاف: أخشى حرباً إسرائيلية جديدة
15:40 | 2025-10-12
الموسوي عن الشكوى إلى مجلس الامن الدولي: خطوة في الاتجاه الصحيح
15:09 | 2025-10-12
البعريني: الصلح حجر الأساس في بناء مجتمع متماسك
15:06 | 2025-10-12
قداس في الكحلونية لراحة أنفس شهداء المقاومة اللبنانية
15:00 | 2025-10-12
تقرير يعلن: هل سيوقف "حزب الله" مساعدات النزوح؟
فيديو
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
13:30 | 2025-10-07
13/10/2025 00:27:59
Lebanon 24
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
13/10/2025 00:27:59
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
13/10/2025 00:27:59
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24