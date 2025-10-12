Advertisement

لبنان

من عدوان.. رسالة إلى بيئة "حزب الله"

Lebanon 24
12-10-2025 | 15:58
اعتبر النائب جورج عدوان، أن "المنطقة تتجه نحو سلام ما، لكن كل المؤشرات تؤكد أن لا استقرار في لبنان حاليًّا".
وأضاف عدوان في حديث تلفزيوني:" لا ضمانة لحزب الله وللبنانيين سوى الدولة، وحان وقت القرار الحاسم من الحزب والدولة".

وتوجّه إلى بيئة "حزب الله" بالقول: "أنصاف الخيارات ستقودنا إلى الخراب، وامنحوا الدولة فرصة لننهض بلبنان معاً".

من جهة ثانية، أشار إلى أنه "فُهم من كلام رئيس مجلس النواب نبيه برّي أنه سيواصل التركيز على إعادة الإعمار وسيعارض أي موازنة لا تتضمن ذلك".
