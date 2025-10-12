تشكيلات ساهمت في تنشيط الحركة

لاحظ محامون أن التشكيلات القضائية الأخيرة ساهمت في تنشيط الحركة في قصور العدل، وتسريع البتّ بالشكاوى والقضايا المستجدة، إلى جانب تحريك العديد من ملفات الدعاوي "النائمة" ليست قصيرة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

