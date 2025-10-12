21
o
بيروت
19
o
طرابلس
20
o
صور
19
o
جبيل
21
o
صيدا
22
o
جونية
14
o
النبطية
11
o
زحلة
10
o
بعلبك
8
o
بشري
14
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
Advertisement
لبنان
تشكيلات ساهمت في تنشيط الحركة
Lebanon 24
12-10-2025
|
17:38
A-
A+
photos
0
A+
A-
لاحظ محامون أن التشكيلات القضائية الأخيرة ساهمت في تنشيط الحركة في قصور العدل، وتسريع البتّ بالشكاوى والقضايا المستجدة، إلى جانب تحريك العديد من ملفات الدعاوي "النائمة"
منذ فترة
ليست قصيرة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
Advertisement
تابع
Advertisement
أيضاً في لبنان
22:07 | 2025-10-12
لجنة وقف اطلاق النار تستأنف اجتماعاتها الاربعاء والغارات دمّرت آليات مخصّصة لإعمار 38 قرية
22:09 | 2025-10-12
بري مصرّ على اعادة الاعمار: الرسالة الإسرائيلية وصلت وأين صدقية الراعي الأميركي؟
22:10 | 2025-10-12
شكوى لبنانية ضد اسرائيل الى مجلس الامن.. أجواء واشنطن: لا تضيّعوا الفرص
22:12 | 2025-10-12
إحتفال كشفي غير مسبوق لحزب الله... قاسم: المقاومة نهج متكامل
22:44 | 2025-10-12
لبنان الملف التالي بعد شرم الشيخ.. وترامب سيعمل على اتفاق جديد
23:44 | 2025-10-12
بالفيديو: إصابة ضابط وعنصر أمني خلال مطاردة مطلوب على طريق السعديات
فيديو
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
13:30 | 2025-10-07
13/10/2025 07:08:57
Lebanon 24
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
13/10/2025 07:08:57
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
13/10/2025 07:08:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
