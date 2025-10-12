Advertisement

لبنان

تشكيلات ساهمت في تنشيط الحركة

Lebanon 24
12-10-2025 | 17:38
لاحظ محامون أن التشكيلات القضائية الأخيرة ساهمت في تنشيط الحركة في قصور العدل، وتسريع البتّ بالشكاوى والقضايا المستجدة، إلى جانب تحريك العديد من ملفات الدعاوي "النائمة" منذ فترة ليست قصيرة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24