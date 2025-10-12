Advertisement

قالت مصادر لبنانية وعراقية إن وسطاء درسوا نقل أسلحة استراتيجية بحوزة «حزب الله» اللبناني كـ«وديعة» عند طرف «ضامن» في ، لكن رفضت المقترح «بشكل قاطع».وقال مصدر لـ«الشرق الأوسط» إن «مقترحاً تمت مناقشته بين شخصيات لبنانية وعراقية تضمن تسليم سلاح (حزب الله) إلى طرف ضامن يمكنه التفاوض مع الأميركيين»، لكن واشنطن أوصلت رسالة حازمة أفادت بأنها مصرة على نزع سلاح جميع الكيانات الموازية للدول التي كانت تنخرط في المحور .