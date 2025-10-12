Advertisement

لبنان

رفض أميركي "لحل عراقي"لسلاح "حزب الله"

Lebanon 24
12-10-2025 | 22:13
قالت مصادر لبنانية وعراقية إن وسطاء درسوا نقل أسلحة استراتيجية بحوزة «حزب الله» اللبناني كـ«وديعة» عند طرف «ضامن» في العراق، لكن واشنطن رفضت المقترح «بشكل قاطع».
وقال مصدر عراقي لـ«الشرق الأوسط» إن «مقترحاً تمت مناقشته بين شخصيات لبنانية وعراقية تضمن تسليم سلاح (حزب الله) إلى طرف شيعي ضامن يمكنه التفاوض مع الأميركيين»، لكن واشنطن أوصلت رسالة حازمة أفادت بأنها مصرة على نزع سلاح جميع الكيانات الموازية للدول التي كانت تنخرط في المحور الإيراني.
 
