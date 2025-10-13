24
Advertisement
لبنان
في بعلبك.. اطلاق نار باتجاه سيارة ونجاة السائق
Lebanon 24
13-10-2025
|
00:32
A-
A+
photos
0
A+
A-
أقدم مسلحون مجهولون على متن جيب رباعي الدفع على اطلاق النار باتجاه سيارة في وادي سباط شرق
بعلبك
محيط المحفارة، بحسب ما افادت مندوبة "
لبنان 24
".
Advertisement
وأشارت المعلومات الى ان السائق قد نجا من الحادث.
