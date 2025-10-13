Advertisement

لبنان

"غارات المصيلح" تعزز المخاوف من فصل مفاعيل "اتفاق غزة" عن لبنان.. اجتماع "الميكانيزم" الاربعاء

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
13-10-2025 | 01:00
A-
A+
Doc-P-1428662-638959392911800499.jpg
Doc-P-1428662-638959392911800499.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
عززت الغارات الإسرائيلية على بلدة المصيلح المخاوف من ان تكون اسرائيل قد فصلت مفاعيل "اتفاق غزة" عن الوضع في لبنان، خصوصا وأن هذه الغارات، وهي الأوسع منذ اتفاق 27 تشرين الثاني 2024 ،اكدت ان  لبنان بات هدفاً للعدوان وليس "حزب الله" وحده.
Advertisement
وبحسب اوساط معنية "فان هذه الغارات عززت الشكوك التي سادت في المرحلة الأخيرة، بأنّ إسرائيل عازمة على انتهاج سلوك جديد مع لبنان ما أن ترتاح نسبياً من مشاغلها في غزة، خصوصا وأن مسؤولين إسرائيليين كانوا قد أعلنوا قبل أسابيع، أنّ إنجاز إسرائيل سيطرتها العسكرية على القطاع، ولا سيما منه مدينة غزة، سيتيح لها العودة إلى لبنان بزخم أكبر".
وفيما تعاود لجنة وقف اطلاق النار "الميكانيزم" اجتماعاتها في الناقورة يوم الاربعاء المقبل، وللمرّة الأولى منذ إعلان اتفاق وقف إطلاق النار تحرّك لبنان ضدّ إسرائيل في مجلس الأمن الدولي، فقرر تقديم "شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن في شأن العدوان الإسرائيلي الأخير الذي استهدف منشآت مدنية وتجارية في المصيلح، بما يشكّل انتهاكًا فاضحًا للقرار 1701 ولترتيبات وقف الأعمال العدائية الصادرة في تشرين الثاني الماضي".
واعتبر رئيس مجلس النواب نبيه برّي "أنّ الغارات الإسرائيليّة على منطقتَي المصيلح والزهراني تحمل رسالةً واضحةً لمنع إعادة إعمار الجنوب"، مؤكِّدًا" أنّ استهداف أكثر من 300 آلية وجرافة وحفّارة مخصَّصة لرفع الأنقاض وإعادة تأهيل البُنى التحتيّة، يعكس محاولةً إسرائيليةً لتثبيت واقعٍ يمنع عودة الحياة إلى القرى الحدوديّة".
وقال برّي "إنّ الرسالة الإسرائيلية وصلت سريعًا عبر تدمير المعدّات المدنيّة لمنع ورشة الإعمار"، مشيرًا إلى أنّ إسرائيل اختارت توقيت الغارات للدخول بالنار على السجال الدائر بشأن تغييب مخصّصات إعمار الجنوب عن مشروع موازنة 2026".
وأضاف: إصرارُنا على إعادة الإعمار هو الرّدّ العمليّ على مسعى إسرائيل لتحويل الجنوب إلى منطقةٍ عازلةٍ يصعب العيش فيها"مؤكِّدًا أنّ الأولويّة ستكون لإعادة تأهيل البُنى التحتيّة والمرافِق الحيويّة". 
وتوجّه برّي بسؤالٍ إلى الولايات المتحدة قائلًا: "أين صدقيَّتكُم في رعاية وقف إطلاق النار في الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل خروقها أمام هيئةِ رقابةٍ دوليّةٍ يرأسها جنرالٌ أميركيّ؟". 
وأشار إلى" أنّ الجنوب على موعدٍ مع اجتماعٍ لهيئة الرقابة في الخامس عشر من الشهر الحالي"، متسائلًا: "هل ستتدخّل الهيئة لوقف الاعتداءات، أم نكون أمام اجتماعٍ جديدٍ بلا نتيجة؟".
وأكّد رئيس المجلس "أنّ لبنان مع الحلّ الدبلوماسيّ وتطبيق القرار 1701 بالكامل لكن غياب الضغط الأميركيّ على إسرائيل هو ما يُعطِّل التنفيذ"، وقال: "إسرائيل بغياب الضغط الأميركيّ هي من يُعطِّل الاتفاق، في حين أنَّ لبنان جاهزٌ للتنفيذ اليوم قبل الغد".
ولفت برّي إلى أنّه "توصّل سابقًا إلى اتفاقٍ مع المبعوث الأميركيّ توم براك يقوم على مبدأ التلازم في الخطوات بين لبنان وإسرائيل لكنّ المبعوث عاد بلا جواب، وهذا ما شجّع إسرائيل على التمادي".
وختم قائلًا:إسرائيل تُريد منع الإعمار بالنار، لكنّنا لن نتراجع، والرّدّ سيكون بوحدةٍ وطنيّةٍ، وتحركٍ دبلوماسيٍّ فاعلٍ، وتقديمِ شكوى في مجلس الأمن، لأنّ استهداف معدّات الإعمار محاولةٌ للضغط على لبنان للذهاب نحو مفاوضاتٍ مباشرةٍ، وهو ما نرفضه بالكامل". 
وفي سياق متصل، كشفت مصادر وزارية أن التدمير الذي حصل هدف إلى القول للدولة اللبنانية وللناس، إنه لن يُسمح لهم بإعادة إعمار قراهم المُهدّمة قبل الموافقة على الطلب الإسرائيلي". كما كشفت" أن المنشآت التي استُهدِفت كانت الدولة تنوي التعاون معها للبدء بعملية تأهيل للبنى التحتية في 38 بلدة جنوبية، وأن هذا المشروع كان سيُموّل من قروض قديمة جمعتها الحكومة بقيمة 100 مليون دولار".
المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
جنبلاط دان عدوان المصيلح: لخطوات فعليّة لدول "الميكانيزم" توقف الاعتداءات الإسرائيلية
lebanon 24
13/10/2025 10:46:15 Lebanon 24 Lebanon 24
جنبلاط دان العدوان الإسرائيلي على المصيلح ودعا دول "الميكانيزم" إلى التحرك الفوري
lebanon 24
13/10/2025 10:46:15 Lebanon 24 Lebanon 24
بين مجزرة بنت جبيل واجتماع "الميكانيزم": أي "سلام" يتحدّث عنه نتنياهو؟
lebanon 24
13/10/2025 10:46:15 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": سيتم بعد قليل تفجير صاروخ غير منفجر في المصيلح من مخلفات الغارات
lebanon 24
13/10/2025 10:46:15 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

مجلس الأمن الدولي

الولايات المتحدة

الإسرائيلية

مجلس الأمن

الإسرائيلي

نبيه برّي

اللبنانية

حزب الله

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
03:23 | 2025-10-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:05 | 2025-10-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2025-10-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:55 | 2025-10-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:33 | 2025-10-13 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2025-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:23 | 2025-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2025-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2025-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:01 | 2025-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:23 | 2025-10-13
03:05 | 2025-10-13
03:00 | 2025-10-13
02:55 | 2025-10-13
02:33 | 2025-10-13
02:30 | 2025-10-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24