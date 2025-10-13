Advertisement

لبنان

نواب يتوسطون لمنع ازالة المخالفات

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
13-10-2025 | 01:30
A-
A+
Doc-P-1428678-638959406883527902.webp
Doc-P-1428678-638959406883527902.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أبدى مرجع مختص بالشؤون البلدية في بيروت استياءه من تدخلات بعض النواب في المدينة، الذين يسعون للتوسط لدى المراجع المختصة لمنع المخالفات في العاصمة.
Advertisement
ولفت المصدر إلى أن المصلحة المعنية تقوم بحملة لإزالة المخالفات في مختلف أحياء بيروت، وقد شملت حتى اليوم مناطق الأشرفية، الرميل، الصيفي، المدور، رأس النبع، شارع الحدث، زقاق البلاط، وعائشة بكار.
وأكد المصدر أن عملية إزالة المخالفات تتم بطريقة عادلة، من دون أي استنسابية أو تمييز بين منطقة وأخرى.
وأشار إلى أن "تعليمات محافظ بيروت القاضي مروان عبود كانت واضحة وصريحة، بوجوب إزالة المخالفات من دون أي استنسابية، وعدم الإصغاء لأي تدخلات لصالح احد خصوصاً ونحن على أبواب الانتخابات، حيث تكثر المزايدات".
وختم المصدر ناقلاً عن المحافظ قوله:"القانون يُطبّق على الجميع من دون أي مسايرة لأي شخص أو منطقة".
 
المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
إزالة مخالفات وبسطات عن أوتوستراد المنية
lebanon 24
13/10/2025 10:46:28 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب سليمان: لضبط الحدود عبر المعابر الشرعية ومنع التجاوزات
lebanon 24
13/10/2025 10:46:28 Lebanon 24 Lebanon 24
توقيف 6 عاملين في مسلخ سوداف ـ تربل بسبب المخالفات الصحية والبيئية الخطيرة
lebanon 24
13/10/2025 10:46:28 Lebanon 24 Lebanon 24
اعتصام لأصحاب عربات الخضار أمام بلدية صيدا احتجاجاً على إزالة بسطاتهم
lebanon 24
13/10/2025 10:46:28 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

الشؤون البلدية

مروان عبود

عائشة بكار

الأشرفية

الرميل

بيروت

المعن

بيت أ

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
03:23 | 2025-10-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:05 | 2025-10-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2025-10-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:55 | 2025-10-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:33 | 2025-10-13 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2025-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:23 | 2025-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2025-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2025-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:01 | 2025-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:23 | 2025-10-13
03:05 | 2025-10-13
03:00 | 2025-10-13
02:55 | 2025-10-13
02:33 | 2025-10-13
02:30 | 2025-10-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24