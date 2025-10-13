نواب يتوسطون لمنع ازالة المخالفات

Advertisement

أبدى مرجع مختص بالشؤون البلدية في استياءه من تدخلات بعض النواب في المدينة، الذين يسعون للتوسط لدى المراجع المختصة لمنع المخالفات في العاصمة.ولفت المصدر إلى أن المصلحة المعنية تقوم بحملة لإزالة المخالفات في مختلف أحياء بيروت، وقد شملت حتى اليوم مناطق ، ، الصيفي، المدور، رأس النبع، شارع الحدث، زقاق البلاط، وعائشة بكار.وأكد المصدر أن عملية إزالة المخالفات تتم بطريقة عادلة، من دون أي استنسابية أو تمييز بين منطقة وأخرى.وأشار إلى أن "تعليمات محافظ بيروت القاضي كانت واضحة وصريحة، بوجوب إزالة المخالفات من دون أي استنسابية، وعدم الإصغاء لأي تدخلات لصالح احد خصوصاً ونحن على أبواب الانتخابات، حيث تكثر المزايدات".وختم المصدر ناقلاً عن المحافظ قوله:"القانون يُطبّق على الجميع من دون أي مسايرة لأي شخص أو منطقة".