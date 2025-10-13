لا مصالحة بين الصحناوي وباسيل

25
لبنان
قال مصدر سياسي مطّلع على العلاقات السياسية والعائلية في
دائرة بيروت
الأولى، إلى أنّ كل ما يُحكى عن مصالحة سياسية بين النائب في "
التيار الوطني
الحرّ"
نقولا
الصحناوي ورجل الأعمال أنطون الصحناوي لا يمتّ إلى الحقيقة بصِلة إطلاقاً، وأنّ العلاقة العائلية بينهما ما زالت على حالها كما هي منذ سنوات، لا أكثر ولا أقل.
أضاف المصدر" أنّ كل ما يُشاع عن لقاءٍ عُقد في الخارج بين رئيس "
التيار
الوطني الحرّ"
النائب جبران باسيل
ورجل الأعمال أنطون الصحناوي غير صحيح، إذ إنّ الخلاف بين الرجلين ليس شخصياً بل سياسي بامتياز، وهناك تباين واسع في وجهات النظر بينما بشأن عدد كبير من الملفات، ولا سيّما السياسية منها".
وختم المصدر مؤكّداً " ان لا مجال لأيّ تلاق في الوقت الراهن".
المصدر:
لبنان 24
