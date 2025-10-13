لا مصالحة بين الصحناوي وباسيل

Advertisement

قال مصدر سياسي مطّلع على العلاقات السياسية والعائلية في الأولى، إلى أنّ كل ما يُحكى عن مصالحة سياسية بين النائب في " الحرّ" الصحناوي ورجل الأعمال أنطون الصحناوي لا يمتّ إلى الحقيقة بصِلة إطلاقاً، وأنّ العلاقة العائلية بينهما ما زالت على حالها كما هي منذ سنوات، لا أكثر ولا أقل.أضاف المصدر" أنّ كل ما يُشاع عن لقاءٍ عُقد في الخارج بين رئيس " الوطني الحرّ" ورجل الأعمال أنطون الصحناوي غير صحيح، إذ إنّ الخلاف بين الرجلين ليس شخصياً بل سياسي بامتياز، وهناك تباين واسع في وجهات النظر بينما بشأن عدد كبير من الملفات، ولا سيّما السياسية منها".وختم المصدر مؤكّداً " ان لا مجال لأيّ تلاق في الوقت الراهن".