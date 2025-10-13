رفض معوض قد يوقف التحالف

Advertisement

في إطار التواصل بين الأحزاب والشخصيات السياسية في ملف التحالفات للإنتخابات النيابية المقبلة، لفت مصدر نيابي شمالي إلى أن النائب رفض رفضاً قاطعاً طلب أحد الأحزاب اليمينية عندما عرض المعنيون فيه في ملف الإنتخابات أن يكون نائب على اللائحة ذاتها مع كما كان الوضع عليه في إنتخابات 2022.المصدر لفت إلى أن هذا الرفض ربما يؤدي إلى فكّ التحالف بين معوض وهذا الحزب في الإنتخابات المقبلة.