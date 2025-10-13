Advertisement

لبنان

رفض معوض قد يوقف التحالف

"خاص لبنان24"

Lebanon 24
13-10-2025 | 02:15
في إطار التواصل بين الأحزاب والشخصيات السياسية في ملف التحالفات للإنتخابات النيابية المقبلة، لفت مصدر نيابي شمالي إلى أن النائب ميشال معوض رفض رفضاً قاطعاً طلب أحد الأحزاب اليمينية عندما عرض المعنيون فيه في ملف الإنتخابات أن يكون نائب الكورة أديب عبد المسيح على  اللائحة ذاتها مع معوض كما كان الوضع عليه في إنتخابات 2022.
المصدر لفت إلى أن هذا الرفض ربما يؤدي إلى فكّ التحالف بين معوض وهذا الحزب في الإنتخابات المقبلة.
المصدر: لبنان 24
لبنان

خاص

رادار لبنان24

أديب عبد المسيح

عبد المسيح

ميشال معوض

نائب ال

الكورة

المسيح

المعن

معوض

"خاص لبنان24"

