لبنان

ضو: فعلها ترامب أتمنى أن ينجز الاتفاق كله

Lebanon 24
13-10-2025 | 02:19
كتب النائب مارك ضو عبر حسابه على منصة "إكس": "انتهاء الكابوس، الإبادة في غزة. إنه شعور ارتياح لا يوصف مع خشية من عودتها وغدر نتنياهو. فعلها ترامب أتمنى أن ينجز الاتفاق كله ".
مارك ضو

نتنياهو

