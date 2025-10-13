ضو: فعلها ترامب أتمنى أن ينجز الاتفاق كله

كتب النائب عبر حسابه على منصة "إكس": "انتهاء الكابوس، الإبادة في غزة. إنه شعور ارتياح لا يوصف مع خشية من عودتها وغدر . فعلها أتمنى أن ينجز الاتفاق كله ".

