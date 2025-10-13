Advertisement

لبنان

من الأربعاء حتى الجمعة... إقفال أوتوستراد بساتين العصي - تنورين لهذا السبب

Lebanon 24
13-10-2025 | 04:11
أعلن اتحاد بلديات منطقة البترون في بيان، أنه "سيتم تعبيد الأوتوستراد الممتد من مفترق بساتين العصي – كفرحلدا وصولًا إلى تنورين التحتا – مفترق دوما، ما يستدعي إقفال الطريق من الساعة 7:30 صباحًا وحتى الساعة 3:00 بعد الظهر، وذلك أيام الأربعاء والخميس والجمعة في 15 و16 و17 الجاري".
وأشار البيان إلى أنه "سيتم تحويل السير خلال هذه الفترة إلى الطريق البديلة عبر: أصيا – بشعلة – دوما، متوجهًا بالاعتذار من المواطنين عن أي إزعاج قد يسببه الإقفال، ومطالبًا الأهالي بـالتعاون مع عمال الشركة المتعهدة لما فيه حسن سير الاعمال".


كما لفت الاتحاد إلى أنه "سيصدر إعلانًا جديدًا الأسبوع المقبل في حال لم تنتهِ الأشغال ضمن المهلة المحددة".
منطقة البترون

حسن سير

تنورين

لي بال

حسن س

بالا

أوتو

