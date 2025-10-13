من الأربعاء حتى الجمعة... إقفال أوتوستراد بساتين العصي - تنورين لهذا السبب

Advertisement

أعلن اتحاد بلديات في بيان، أنه "سيتم تعبيد الأوتوستراد الممتد من مفترق بساتين العصي – كفرحلدا وصولًا إلى التحتا – مفترق ، ما يستدعي إقفال الطريق من الساعة 7:30 صباحًا وحتى الساعة 3:00 بعد الظهر، وذلك أيام الأربعاء والخميس والجمعة في 15 و16 و17 الجاري".وأشار البيان إلى أنه "سيتم تحويل السير خلال هذه الفترة إلى الطريق البديلة عبر: أصيا – بشعلة – دوما، متوجهًا بالاعتذار من المواطنين عن أي إزعاج قد يسببه الإقفال، ومطالبًا الأهالي بـالتعاون مع عمال الشركة المتعهدة لما فيه الاعمال".كما لفت الاتحاد إلى أنه "سيصدر إعلانًا جديدًا الأسبوع المقبل في حال لم تنتهِ الأشغال ضمن المهلة المحددة".