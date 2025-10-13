جعجع استقبل الهيئة الإدارية الجديدة لنادي الشبيبة البوشرية في معراب

Advertisement

استقبل القوّات اللبنانيّة في معراب، الهيئة الإدارية المنتخبة حديثًا لنادي الشبيبة البوشرية برئاسة المختار شربل الخوري، يرافقها اللبناني للكرة الطائرة وليد القاصوف، والرئيس السابق للنادي دافيد زيدان.وحضر اللقاء النائبان ملحم رياشي ورازي الحاج، ورئيس مكتب الرياضة في الحزب يوسف القصيفي، ومنسّق منطقة المتن ميشال الجمال، ونائب رئيس الاتحاد اللبناني للكرة الطائرة غسان القرداحي، ومدير الاتحاد منير شاهين، ورئيس لجنة العلاقات الخارجية روي سمعان.وتناول المجتمعون الوضع الرياضي العام في وأهمية هذا القطاع على مختلف المستويات، وشدّد ضرورة أن تخدم الرياضة المجتمع، وألّا تدخل السياسة إلى ميادينها.وفي ختام اللقاء، قدّم الوفد إلى رئيس القوّات قميص نادي الشبيبة البوشرية.