Advertisement

لبنان

تعاميم جديدة لوزيرة السياحة... هذا مضمونها

Lebanon 24
13-10-2025 | 04:00
A-
A+
Doc-P-1428806-638959518197178080.png
Doc-P-1428806-638959518197178080.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 اصدرت وزيرة السياحة لورا لحود تعميمًا رقم ٩ إلى المؤسسات التي تقدم الطعام والشراب والعاملين في هذا القطاع جاء فيه:
Advertisement

"بناء على قرار معالي وزير الصحة الرقم ۱/۱۲۳۳ تاریخ ٢٠٢٥/۷/۲۱ المتعلق بتنظيم منح الشهادة الصحية الإلزامية للعاملين في قطاع المواد الغذائية يطلب من المؤسسات السياحية التي تقدم الطعام والشراب على أنواعه والعاملين في القطاع المطعمي ، اللبنانين وغير اللبنانيين ، التزام مضمون القرار الرقم ۱/۱۲۳۳ تاریخ ٢٠٢٥/٧/٢١ لناحية خضوع العاملين في قطاع المواد الغذائية لفحص مخبري سريري مرة كل ستة أشهر والذي يشمل فحوصًا مخبرية معينة وصور شعاعية على أن تكون في المستشفيات الحكومية ويمنح العامل بطاقة صحية جديدة أو معدلة بعد التأكد من خلوه من أي أمراض معدية تهدد سلامة الصحة العامة . وعليه يطلب من الجميع الإلتزام بما ورد أعلاه، والعمل بمضمونه".

تعميم رقم 10

كما اصدرت تعميمًا رقم ١٠ يتعلق بتسهيل دخول رعايا المملكة الأردنية الهاشمية إلى لبنان عبر البر، المرجع: المعاملة المسجلة لدينا تحت الرقم ۱/۱۱۹٤ تاريخ ٢٠٢٥/٧/١ العام). المعاملة الرقم ٨٨٨٤/ ا ع / و / وز تاریخ ٢٠٢٥/٦/٣ كتاب المديرية العامة للامن بالاشارة الى الموضوع والمرجع المذكورين اعلاه.

بناء على كتاب المديرية العامة للامن العام الوارد الى وزارة السياحة والقاضي بتقديم التسهيلات اللازمة للشركات السياحية اللبنانية لاستقدام وفود اردنيين من حاملي الرقم الوطني عبر    المراكز الحدودية البرية خلال الموسم السياحي لعام ٢٠٢٥،  يُطلب من وكالات السفر والسياحة فئة أولى الراغبين بالاستفادة من هذه التسهيلات، التقدم  بكتاب رسمي لدى امانة سر المدير العام في المديرية العامة للامن العام ليصار الى منحها الموافقة المبدئية وذلك بعد التثبت من استيفائها الشروط المطلوبة.
مواضيع ذات صلة
تعميم من وزيرة السياحة... هذا ما جاء فيه
lebanon 24
13/10/2025 14:00:47 Lebanon 24 Lebanon 24
أرقام مُشجعة.. هذا ما سجلته السياحة هذا الصيف
lebanon 24
13/10/2025 14:00:47 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرة السياحة: نشعر بالأسف لانسحاب وزراء حزب الله وحركة أمل من جلسة الحكومة اليوم
lebanon 24
13/10/2025 14:00:47 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرة السياحة تفقدت محمية إهدن واطلعت من القيمين على خططها ومشاريعها المستقبلية
lebanon 24
13/10/2025 14:00:47 Lebanon 24 Lebanon 24

المديرية العامة

المدير العام

وزير الصحة

اللبنانية

الأردنية

المملكة

الأردني

الأردن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2025-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:23 | 2025-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2025-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2025-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:01 | 2025-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:45 | 2025-10-13
06:43 | 2025-10-13
06:40 | 2025-10-13
06:22 | 2025-10-13
06:15 | 2025-10-13
06:06 | 2025-10-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24