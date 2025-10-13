25
تعاميم جديدة لوزيرة السياحة... هذا مضمونها
Lebanon 24
13-10-2025
|
04:00
اصدرت وزيرة السياحة لورا
لحود
تعميمًا رقم ٩ إلى المؤسسات التي تقدم الطعام والشراب والعاملين في هذا القطاع جاء فيه:
"بناء على قرار معالي
وزير الصحة
الرقم ۱/۱۲۳۳ تاریخ ٢٠٢٥/۷/۲۱ المتعلق بتنظيم منح الشهادة الصحية الإلزامية للعاملين في قطاع المواد الغذائية يطلب من المؤسسات السياحية التي تقدم الطعام والشراب على أنواعه والعاملين في القطاع المطعمي ، اللبنانين وغير اللبنانيين ،
التزام
مضمون القرار الرقم ۱/۱۲۳۳ تاریخ ٢٠٢٥/٧/٢١ لناحية خضوع العاملين في قطاع المواد الغذائية لفحص مخبري سريري مرة كل ستة أشهر والذي يشمل فحوصًا مخبرية معينة وصور شعاعية على أن تكون في المستشفيات الحكومية ويمنح العامل بطاقة صحية جديدة أو معدلة بعد التأكد من خلوه من أي أمراض معدية تهدد سلامة الصحة العامة . وعليه يطلب من الجميع الإلتزام بما ورد أعلاه، والعمل بمضمونه".
تعميم رقم 10
كما اصدرت تعميمًا رقم ١٠ يتعلق بتسهيل دخول رعايا
المملكة
الأردنية
الهاشمية إلى
لبنان
عبر البر، المرجع: المعاملة المسجلة لدينا تحت الرقم ۱/۱۱۹٤ تاريخ ٢٠٢٥/٧/١ العام). المعاملة الرقم ٨٨٨٤/ ا ع / و / وز تاریخ ٢٠٢٥/٦/٣ كتاب
المديرية العامة
للامن بالاشارة الى الموضوع والمرجع المذكورين اعلاه.
بناء على كتاب المديرية العامة للامن العام الوارد الى وزارة السياحة والقاضي بتقديم التسهيلات اللازمة للشركات السياحية
اللبنانية
لاستقدام وفود اردنيين من حاملي الرقم الوطني عبر المراكز الحدودية البرية خلال الموسم السياحي لعام ٢٠٢٥، يُطلب من وكالات السفر والسياحة فئة أولى الراغبين بالاستفادة من هذه التسهيلات، التقدم بكتاب رسمي لدى امانة سر
المدير العام
في المديرية العامة للامن العام ليصار الى منحها الموافقة المبدئية وذلك بعد التثبت من استيفائها الشروط المطلوبة.
