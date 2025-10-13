Advertisement

لبنان

الجميّل: كان يفترض أن يكون وجود لبنان أساسيًا في شرم الشيخ

Lebanon 24
13-10-2025 | 04:55
كتب النائب نديم الجميّل عبر حسابه على منصة "إكس":
"كان يفترض أن يكون وجود لبنان أساسيًا في شرم الشيخ. يُقال إننا لم نتلقَّ دعوة ، لكن من هنا تبدأ مسؤولية الدولة، أن تسعى وتتحرك لتكون حاضرة. فالحضور لا يُمنح بالدعوات، بل يُنتَزع بالفعل، بالموقف، وبالدور". 
