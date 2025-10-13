وزيرة السياحة تفقدت محمية إهدن واطلعت من القيمين على خططها ومشاريعها المستقبلية

Advertisement

زارت وزيرة السياحة لورا محمية اهدن حيث كان في استقبالها رئيس بلدية - اهدن المهندس زخيا ومديرة محمية حرج اهدن الوطنية المهندسة وأعضاء من ومن فريق عمل المحمية .وتوقفت لحود في مقر عين البياض أحد مداخل المحمية وتحدثت مع زوار المحمية من مختلف المناطق حول مشاهداتهم وأنطباعاتهم ، واستمعت الى ملخص عن خطة عمل المحمية ومشاريعها المستقبلية وأهميتها كمختبر علمي ، وقدمت لها أرزة من مشتلها.