لبنان

وزيرة السياحة تفقدت محمية إهدن واطلعت من القيمين على خططها ومشاريعها المستقبلية

Lebanon 24
13-10-2025 | 05:04
زارت وزيرة السياحة لورا لحود محمية اهدن حيث كان في استقبالها رئيس بلدية زغرتا - اهدن المهندس بيارو زخيا الدويهي ومديرة محمية حرج اهدن الوطنية المهندسة سندرا كوسا سابا وأعضاء من المجلس البلدي ومن فريق عمل المحمية .
وتوقفت الوزيرة لحود في مقر عين البياض أحد مداخل المحمية وتحدثت مع زوار المحمية من مختلف المناطق اللبنانية حول مشاهداتهم وأنطباعاتهم ، واستمعت الى ملخص عن خطة عمل المحمية ومشاريعها المستقبلية وأهميتها كمختبر علمي ، وقدمت لها أرزة من مشتلها.

 
 
