تمارين تدريبية للجيش في هذه المنطقة!

أعلنت ـ في بيان ان وحدة من الجيش ستقوم بتمارين تدريبية في في مزرعة حنوش، ونص البيان على ما يلي:"ستقوم وحدة من الجيش بتاريخ 14 /10 /2025 ما بين الساعة 8.00 والساعة 23.00، بإجراء تمارين تدريبية في حقل تدريب مزرعة حنوش - حامات، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية بواسطة الأسلحة المتوسطة والثقيلة.لذا، تدعو قيادة الجيش المواطنين وأصحاب مراكب الصيد والنزهة، إلى عدم الاقتراب من بقعة التمارين في الزمان والمكان المذكورين أعلاه".