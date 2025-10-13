مزارعو البطاطا في البقاع: المنتجات السورية تدخل بحرّية.. فلماذا بطاطتنا مكدّسة؟

Advertisement

أطلق رئيس نقابة مزارعي البطاطا في كابي فرج صرخة جديدة، داعيًا إلى فتح السوق أمام البطاطا التي تعاني من التكدس في المستودعات بسبب صعوبة تصريفها.وقال فرج في بيان إن " يستقبل يومياً أكثر من 15 براداً محمّلاً بالمنتجات الزراعية السورية، تدخل الأسواق اللبنانية بسهولة عبر معبر المصنع والمعابر الشمالية، في حين تُمنع المنتجات اللبنانية، ولا سيما البطاطا، من الدخول إلى السوق السورية".وأضاف: "تواصلنا اليوم مع الدكتور هاني وشرحنا له الواقع المأساوي الذي يواجهه المزارعون، وضرورة إيجاد حل عاجل لتسويق البطاطا اللبنانية، خصوصاً أن السوق السورية مفتوحة ويمكن أن تشكل متنفساً حقيقياً للمنتجين في البقاع".وأكد فرج أن السماح بتصدير البطاطا اللبنانية إلى "سينعكس إيجاباً على الزراعية وعلى المزارعين الذين يواجهون خسائر متراكمة نتيجة ارتفاع التكاليف وانخفاض الأسعار"، مشدداً على أن العدالة في التبادل التجاري بين البلدين باتت مطلباً ملحّاً لإنقاذ الموسم.