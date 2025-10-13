25
مزارعو البطاطا في البقاع: المنتجات السورية تدخل بحرّية.. فلماذا بطاطتنا مكدّسة؟
Lebanon 24
13-10-2025
|
05:30
A-
A+
أطلق رئيس نقابة مزارعي البطاطا في
البقاع
كابي فرج صرخة جديدة، داعيًا
السلطات اللبنانية
إلى فتح السوق
السورية
أمام البطاطا
اللبنانية
التي تعاني من التكدس في المستودعات بسبب صعوبة تصريفها.
وقال فرج في بيان إن "
لبنان
يستقبل يومياً أكثر من 15 براداً محمّلاً بالمنتجات الزراعية السورية، تدخل الأسواق اللبنانية بسهولة عبر معبر المصنع والمعابر الشمالية، في حين تُمنع المنتجات اللبنانية، ولا سيما البطاطا، من الدخول إلى السوق السورية".
وأضاف: "تواصلنا اليوم مع
وزير الزراعة
الدكتور
نزار
هاني وشرحنا له الواقع المأساوي الذي يواجهه المزارعون، وضرورة إيجاد حل عاجل لتسويق البطاطا اللبنانية، خصوصاً أن السوق السورية مفتوحة ويمكن أن تشكل متنفساً حقيقياً للمنتجين في البقاع".
وأكد فرج أن السماح بتصدير البطاطا اللبنانية إلى
سوريا
"سينعكس إيجاباً على
الدورة
الزراعية وعلى المزارعين الذين يواجهون خسائر متراكمة نتيجة ارتفاع التكاليف وانخفاض الأسعار"، مشدداً على أن العدالة في التبادل التجاري بين البلدين باتت مطلباً ملحّاً لإنقاذ الموسم.
