السيدة عون تبحث مع GIZ تعزيز دور المرأة ومكافحة العنف في لبنان

Advertisement

استقبلت الأولى السيدة نعمت عون، رئيسة لشؤون المرأة اللبنانية، نائبة رئيس مجلس إدارة GIZ إنغريد-غابرييلا هوفن، في حضور نائبة رئيسة الهيئة السفيرة سحر بعاصيري سلام، ومدير قسم في GIZ توماس مولير، ومدير في ماتيس .اللقاء الذي خصص للتعارف وبحث التعاون، ركّز على قضايا المساواة بين الجنسين وتمكين النساء اللبنانيات، إضافة إلى تعزيز التواصل مع شبكة السيدات الناشطات اللواتي شاركن سابقاً في برامج تدريبية نفّذتها الهيئة بالشراكة مع GIZ وبدعم من الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ).وتم خلال اللقاء مناقشة مشاريع مستقبلية مشتركة بين الجانبين تتناول تعزيز دور المرأة في الحياة العامة، والحد من العنف ضد النساء والفتيات، ودعم الصحة النفسية ضمن رؤية شاملة للتمكين المجتمعي.وأكدت السيدة عون على أهمية استمرار التعاون مع المؤسسات الدولية لتوسيع نطاق المبادرات التي تستهدف مختلف المناطق اللبنانية، وتعزيز حضورهن في مواقع القرار والمشاركة الاقتصادية.