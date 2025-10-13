Advertisement

لبنان

السيدة عون تبحث مع GIZ تعزيز دور المرأة ومكافحة العنف في لبنان

Lebanon 24
13-10-2025 | 05:36
A-
A+
Doc-P-1428831-638959559139228396.png
Doc-P-1428831-638959559139228396.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبلت اللبنانية الأولى السيدة نعمت عون، رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، نائبة رئيس مجلس إدارة GIZ إنغريد-غابرييلا هوفن، في حضور نائبة رئيسة الهيئة السفيرة سحر بعاصيري سلام، ومدير قسم الشرق الأوسط في GIZ توماس مولير، ومدير مكتب المنظمة في لبنان ماتيس فاغنر.
Advertisement

اللقاء الذي خصص للتعارف وبحث آفاق التعاون، ركّز على قضايا المساواة بين الجنسين وتمكين النساء اللبنانيات، إضافة إلى تعزيز التواصل مع شبكة السيدات الناشطات اللواتي شاركن سابقاً في برامج تدريبية نفّذتها الهيئة بالشراكة مع GIZ وبدعم من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ).

وتم خلال اللقاء مناقشة مشاريع مستقبلية مشتركة بين الجانبين تتناول تعزيز دور المرأة في الحياة العامة، والحد من العنف ضد النساء والفتيات، ودعم الصحة النفسية ضمن رؤية شاملة للتمكين المجتمعي.

وأكدت السيدة عون على أهمية استمرار التعاون مع المؤسسات الدولية لتوسيع نطاق المبادرات التي تستهدف النساء في مختلف المناطق اللبنانية، وتعزيز حضورهن في مواقع القرار والمشاركة الاقتصادية.
مواضيع ذات صلة
دور الرياضة في تعزيز تمكين المرأة وثقتها بنفسها
lebanon 24
13/10/2025 14:01:55 Lebanon 24 Lebanon 24
السيد من طرابلس: "أمان" لتعزيز الدعم ومكافحة الفقر بالمشاركة المحلية
lebanon 24
13/10/2025 14:01:55 Lebanon 24 Lebanon 24
السيد عن "حملة حقي": مسار تعزيز دور المعوقين سياسيًا ليس طارئًا
lebanon 24
13/10/2025 14:01:55 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة العمل تؤكد تعزيز حماية العمال ومكافحة عمل الأطفال
lebanon 24
13/10/2025 14:01:55 Lebanon 24 Lebanon 24

الهيئة الوطنية

مكتب المنظمة

الشرق الأوسط

الألمانية

النساء في

مدير مكتب

اللبنانية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2025-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:23 | 2025-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2025-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2025-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:01 | 2025-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:45 | 2025-10-13
06:43 | 2025-10-13
06:40 | 2025-10-13
06:22 | 2025-10-13
06:15 | 2025-10-13
06:06 | 2025-10-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24