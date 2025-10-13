25
لبنان
السيدة عون تبحث مع GIZ تعزيز دور المرأة ومكافحة العنف في لبنان
Lebanon 24
13-10-2025
|
05:36
A-
A+
استقبلت
اللبنانية
الأولى السيدة نعمت عون، رئيسة
الهيئة الوطنية
لشؤون المرأة اللبنانية، نائبة رئيس مجلس إدارة GIZ إنغريد-غابرييلا هوفن، في حضور نائبة رئيسة الهيئة السفيرة سحر بعاصيري سلام، ومدير قسم
الشرق الأوسط
في GIZ توماس مولير، ومدير
مكتب المنظمة
في
لبنان
ماتيس
فاغنر
.
اللقاء الذي خصص للتعارف وبحث
آفاق
التعاون، ركّز على قضايا المساواة بين الجنسين وتمكين النساء اللبنانيات، إضافة إلى تعزيز التواصل مع شبكة السيدات الناشطات اللواتي شاركن سابقاً في برامج تدريبية نفّذتها الهيئة بالشراكة مع GIZ وبدعم من الوزارة الاتحادية
الألمانية
للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ).
وتم خلال اللقاء مناقشة مشاريع مستقبلية مشتركة بين الجانبين تتناول تعزيز دور المرأة في الحياة العامة، والحد من العنف ضد النساء والفتيات، ودعم الصحة النفسية ضمن رؤية شاملة للتمكين المجتمعي.
وأكدت السيدة عون على أهمية استمرار التعاون مع المؤسسات الدولية لتوسيع نطاق المبادرات التي تستهدف
النساء في
مختلف المناطق اللبنانية، وتعزيز حضورهن في مواقع القرار والمشاركة الاقتصادية.
