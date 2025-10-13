لقاء المحامين في عانوت: بازرلي يعد بإصلاحات وتأمين صحي عصري

Advertisement

- تفعيل معهد المحاماة لمواكبة المتدرجين.

- مأسسة ملف التأمين الصحي وتعيين مدير مختص لإدارته.

- خلق موارد مالية جديدة لصناديق النقابة.

- تعزيز التعاون مع مجلس الأعلى لضمان كرامة المحامي ومواكبة تطورات في العمل القانوني.

استضاف المحامي هادي موسى في دارته في بلدة عانوت لقاءً موسعًا لمحامي إقليم الخروب، جمعهم مع المرشح لمركز نقيب المحامين في بازرلي، والمرشحين لعضوية النقابة المحامين نديم حمادة، توفيق النويري، وسعيد نصر الدين، في حضور مفوضة العدل في المحامية سوزان إسماعيل، وعضو مجلس النقابة المحامي سعد الدين الخطيب، وحشد من المحامين.استُهل اللقاء بكلمة من موسى الذي أشاد بصفات بازرلي المهنية والإنسانية، معتبراً أنه "قريب من المحامين ويستمع إلى هواجسهم"، ودعا إلى تطوير المهنة لتواكب المتغيرات القانونية والتكنولوجية في العالم.بدوره، أكد بازرلي أن النقابة بحاجة إلى تحديث تشريعي وتنظيمي بعد أكثر من نصف قرن على القانون الحالي، مشيرًا إلى أن تعديل قانون تنظيم المهنة بات قريبًا.وطرح أبرز نقاط برنامجه الانتخابي، ومنها:المرشح توفيق النويري، الذي شغل سابقاً منصب أمين السر في النقابة، دعا إلى إصلاحات جذرية داخل النقابة تقوم على الشفافية، وإنهاء الزبائنية، وتعزيز التراكم المهني بين مجالس النقابة المتعاقبة، إضافة إلى دور أكبر في التشريع وتحديث قانون المهنة.أما المرشح نديم حمادة، فدعا إلى "رؤية جديدة للنقابة" تضمن تطوير أجهزتها وتعزيز حصانة المحامي وتفعيل لجنة تنقية الجدول العام، مع التحول نحو الخدمات الإلكترونية وتطبيق اللامركزية في النقابة.، شدّد المحامي سعيد نصر الدين على ضرورة إنصاف المحامين المتقاعدين عبر تحسين الجباية ورفع المعاشات وضمان الرعاية الصحية لهم، معتبراً أن "الشوف هو واسطة عقد ، ونموذج الوحدة بين مكوّناته".عضو مجلس النقابة سعد الدين الخطيب أثنى على خبرة المرشحين الأربعة، مؤكداً أن "إيلي بازرلي شخص يؤتمن عليه كنقيب"، كاشفاً أن بازرلي استردّ أكثر من مليوني دولار للنقابة من المستشفيات خلال تولّيه أمانة الصندوق، وحقق وفرًا تجاوز 4.6 ملايين دولار، ما يعكس نزاهته وكفاءته في الإدارة.واختتم اللقاء بمداخلة للمحامي فرج الله فواز دعا فيها إلى أن يكون مجلس النقابة المقبل "فريقاً واحداً متجانساً" يخدم المحامين، واقترح إنشاء مكتب عقاري في الإقليم لخدمة أبناء المنطقة.