جعجع: القوات ضمير المجتمع والطلاب أبناء قضية لا جيل عابر

أكد أن "الوقت حان لنقول للجميع: قشة لفة ودفعة واحدة، باي باي يا بشعين”، معتبراً أن “من أوصل إلى وضعه الحالي هم أصحاب التصرفات القبيحة، لا الأشكال".وقال خلال لقائه وفداً من طلاب " " في جامعتي NDU وLAU، بحضور عدد من القياديين والمسؤولين الطلابيين في الحزب، إنّ "الطلاب اليوم هم الجيل الذي سيحمل الدفّة ويكمل المسيرة".وأضاف: "عندما بدأنا نقلب الموجة في الانتخابات الطالبية من كلية إلى أخرى، كان الشباب يقولون باي باي يا حلوين، لكن الحقيقة أن هؤلاء ليسوا حلوين بل بشعين، لأن تصرفاتهم بشعة وقادت البلد إلى الانهيار". وأوضح أن "المعركة ليست ضد أشخاص، بل ضد سلوكيات فاسدة أوصلت لبنان إلى الحضيض".وتوجه جعجع إلى الطلاب قائلاً: "على كل واحد أن يسأل نفسه: لماذا هو موجود في هذه الحياة؟ الشباب اليوم يتعرضون لموجات فارغة ومدمرة، ويجب أن يحددوا خياراتهم بين حياة عادية يهتم فيها الإنسان بعائلته فقط، أو حياة يعيش فيها التاريخ ويكون ابن قضية سامية".وشدد على أن "الأخلاق الحقيقية ليست فقط ألا تسرق وألا تقتل، بل أن تعيش من أجل قضية ومن أجل مسار سليم للأحداث، لأن البشرية ليست قطيع غنم تائه، بل تحتاج من يوجّهها نحو الهدف الصحيح".وتابع: "نحن أبناء قضية ولسنا كالعنزة التي تعيش لتأكل وتنام. نحن نعيش من أجل التاريخ، من أجل معنى أكبر. في وأميركا لديهم المال، لكنهم يعيشون من قلة الموت، أما نحن فنعيش من كثرة الحياة، لأننا نؤمن بما نفعل".واستعاد جعجع التاريخ قائلاً: "كلنا لدينا آباء وأجداد وأجداد أجداد ضحوا على مدى أكثر من ألف وخمسمئة سنة ليورثونا هذه الأرض. لا يحق لنا أن نترك لبنان لمجرد وظيفة أفضل في الخارج. نحن أبناء قضية سواء في لبنان أو المهجر، ولبنان يحتاج إلى عملنا اليوم أكثر من أي وقت".وأضاف: "القوات هي ضمير المجتمع، والمجتمع لا يستمر من دون ضمير. مسؤوليتكم كبيرة بعد هذا الانتصار الانتخابي، لأن الناس منحتكم الثقة، ويجب أن تردوا الثقة بالعمل والجدية والنزاهة".وأردف: "فوزنا في الانتخابات الطالبية في LAU وNDU لم يكن صدفة، بل نتيجة مسيرة عمرها خمسون سنة. لا يصح إلا الصحيح في التاريخ، لأننا دافعنا عن الناس ولم نهرب عند أول أزمة. لم يُتّهم أي نائب أو وزير قواتي بالفساد منذ خمسة عشر عاماً، وهذا فخر لنا".وختم جعجع قائلاً: "فرحنا بالنصر واجب، لكن الأهم أن نتحمل المسؤولية. أنتم اليوم رجال دولة ورؤوسكم رؤوس دولة. حضّروا أنفسكم للانتخابات النيابية المقبلة، ليس لنزيد عدداً من النواب، بل لنعزز تأثيرنا في مسار لبنان التاريخي. يعطيكم مئة ألف عافية".