لبنان
لم تكن زوجته في المنزل.. قوى الأمن تكشف ما فعله "وحش خمسينيّ" بفتاة قاصر في هذه المنطقة
Lebanon 24
13-10-2025
|
05:58
صـدر عـن المديـريّة العامّـة لقوى الأمن الدّاخلي ـ
شعبة العلاقات
العامّـة البلاغ التّالي:
ادّعت مواطنة أمام مخفر
حارة صيدا
في وحدة الدّرك الإقليمي بتعرّض ابنتها القاصر (مواليد ٢٠١٢ لبنانية)، للتحرّش الجنسي من قبل رجل خمسيني.
من خلال التّحقيق الذي أجراه المخفر المذكور، تبيّن أنّ المدّعى عليه قد عمل على استدراج القاصر لمدّة قرابة عام ونصف، مستغلّا وجودها في منزله كون زوجته تعطيها دروسًا خصوصية يومياً وهو كان يعيدها إلى منزل ذويها بعد انتهاء الحصّة التعليميّة، مستغلاً انفراده بها فيقوم بالتحرّش إلى أن بدأ التّواصل معها عبر تطبيق "WhatsApp" والطّلب منها إرسال صور فاضحة، وقد وصل به الأمر للاستفراد بها عندما كانت تحضر إلى منزله ولم تكن مدرّستها -أي زوجته- موجودة ليستغل الوضع على حساب الطفولة.
تم توقيف المتحرّش (مواليد عام ١٩٧٧، لبناني)
وأحيل إلى مفرزة
صيدا
القضائيّة في وحدة الشّرطة القضائيّة، للتّوسّع بالتّحقيق معه، حيث اعترف باستغلاله للقاصر واستدراجها وإقامة علاقة جنسيّة معها أكثر من مرّة وفض بكارتها، الأمر الذي أكّده تقرير الطبيب الشّرعي. علمًا أنه كان يهدّدها مرارًا بأن لا تخبر أحدًا، لكنها تغلّبت على خوفها ورعبها، وأخبرت أمها بما تعرّضت له.
أجري المقتضى القانوني بحق الموقوف، وأحيل إلى
القضاء
المختص، عملًا بإشارته.
تنبيه:
تذكّر هذه المديريّة العامّة الأهل، بضرورة المراقبة المُستمرّة لأطفالهم، والانتباه جيّدا لأيّ متغيّرات قد تطرأ على سلوكيّاتهم، وبأهميّة الحوار معهم، وعدم إلقاء اللّوم عليهم، والأهمّ عدم التّستّر على الاعتداء لأنّه يفاقم المشكلة، ويزيد من احتماليّة حصول اعتداءات مُشابهة في مجتمعنا، وبخاصّةٍ إذا لم يُحاسَب المُعتدي، لأنه سيستمرّ بتكرار جريمته.
قوى الأمن: هذه حقيقة ما حدث لقاصر في مركز لتأهيل الأحداث
Lebanon 24
قوى الأمن: هذه حقيقة ما حدث لقاصر في مركز لتأهيل الأحداث
13/10/2025 14:02:08
13/10/2025 14:02:08
Lebanon 24
Lebanon 24
سوريّ اغتصب فتاة قاصراً
Lebanon 24
سوريّ اغتصب فتاة قاصراً
13/10/2025 14:02:08
13/10/2025 14:02:08
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة في لبنان.. صورة لفتاة قاصر تُدير "شبكة دعارة"
Lebanon 24
مفاجأة في لبنان.. صورة لفتاة قاصر تُدير "شبكة دعارة"
13/10/2025 14:02:08
13/10/2025 14:02:08
Lebanon 24
Lebanon 24
لينتقم من رئيسه.. اشترى قصره وهذا ما فعله!
Lebanon 24
لينتقم من رئيسه.. اشترى قصره وهذا ما فعله!
13/10/2025 14:02:08
13/10/2025 14:02:08
Lebanon 24
Lebanon 24
من أجل الأسرى.. خطوة لـ"الحزب"
Lebanon 24
من أجل الأسرى.. خطوة لـ"الحزب"
06:45 | 2025-10-13
13/10/2025 06:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حمادة مقتبسًا من كمال جنبلاط: "لا وطن يقوم على التكاذب المشترك"
Lebanon 24
حمادة مقتبسًا من كمال جنبلاط: "لا وطن يقوم على التكاذب المشترك"
06:43 | 2025-10-13
13/10/2025 06:43:11
Lebanon 24
Lebanon 24
لقاء سيدة الجبل: دعوة لمفاوضات لبنانية–إسرائيلية
Lebanon 24
لقاء سيدة الجبل: دعوة لمفاوضات لبنانية–إسرائيلية
06:40 | 2025-10-13
13/10/2025 06:40:19
Lebanon 24
Lebanon 24
في بيروت.. حملة شاملة لإزالة التعدّيات في الشوارع
Lebanon 24
في بيروت.. حملة شاملة لإزالة التعدّيات في الشوارع
06:22 | 2025-10-13
13/10/2025 06:22:36
Lebanon 24
Lebanon 24
"إقبال" على "أمن الدولة"
Lebanon 24
"إقبال" على "أمن الدولة"
06:15 | 2025-10-13
13/10/2025 06:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
بعد تعرّضه لاعتداء مروّع.. وفاة فنان في المستشفى متأثراً بإصابته الخطيرة (صورة)
Lebanon 24
بعد تعرّضه لاعتداء مروّع.. وفاة فنان في المستشفى متأثراً بإصابته الخطيرة (صورة)
09:30 | 2025-10-12
12/10/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لم تكشف لأحد إصابتها بسرطان مميت... لماذا لم تُدفن الإعلاميّة يمنى شري في لبنان؟
Lebanon 24
لم تكشف لأحد إصابتها بسرطان مميت... لماذا لم تُدفن الإعلاميّة يمنى شري في لبنان؟
07:23 | 2025-10-12
12/10/2025 07:23:53
Lebanon 24
Lebanon 24
تقريرٌ يحذر من اندلاع "جبهة لبنان" بعد غزة.. ماذا كشف؟
Lebanon 24
تقريرٌ يحذر من اندلاع "جبهة لبنان" بعد غزة.. ماذا كشف؟
14:00 | 2025-10-12
12/10/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أسرارٌ تخرج إلى العلن... ما الذي عُثِرَ عليه داخل حاسوب السنوار بشأن هجوم 7 تشرين؟
Lebanon 24
أسرارٌ تخرج إلى العلن... ما الذي عُثِرَ عليه داخل حاسوب السنوار بشأن هجوم 7 تشرين؟
08:00 | 2025-10-12
12/10/2025 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا تريد إسرائيل من لبنان؟
Lebanon 24
ماذا تريد إسرائيل من لبنان؟
09:01 | 2025-10-12
12/10/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
06:45 | 2025-10-13
من أجل الأسرى.. خطوة لـ"الحزب"
06:43 | 2025-10-13
حمادة مقتبسًا من كمال جنبلاط: "لا وطن يقوم على التكاذب المشترك"
06:40 | 2025-10-13
لقاء سيدة الجبل: دعوة لمفاوضات لبنانية–إسرائيلية
06:22 | 2025-10-13
في بيروت.. حملة شاملة لإزالة التعدّيات في الشوارع
06:15 | 2025-10-13
"إقبال" على "أمن الدولة"
06:06 | 2025-10-13
الصدّي من نهر الكلب: حملة شاملة لتنظيف النهر وإنهاء التعديات والتلوث
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
13:30 | 2025-10-07
13/10/2025 14:02:08
Lebanon 24
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
13/10/2025 14:02:08
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
13/10/2025 14:02:08
Lebanon 24
Lebanon 24
