لبنان

لقاء سيدة الجبل: دعوة لمفاوضات لبنانية–إسرائيلية

Lebanon 24
13-10-2025 | 06:40
عقد "لقاء سيدة الجبل" اجتماعه الأسبوعي في مقره في الأشرفية، حضوريًا وإلكترونيًا، بمشاركة عدد كبير من الشخصيات السياسية والإعلامية والأكاديمية، بينهم أحمد فتفت، مصطفى علوش، فارس سعيد، أحمد عيّاش، سعد كيوان، سناء الجاك، أنطوان اندراوس، نبيل يزبك، مياد حيدر وغيرهم من الأعضاء والناشطين.
وأصدر المجتمعون بيانًا رأوا فيه أنّ إعلان الرئيس الأميركي نهاية الصراع المسلح مع إسرائيل وعقد مؤتمر سلام غزة في شرم الشيخ يشكّل "فتح صفحة جديدة في تاريخ الشرق الأوسط"، معتبرين أن التطورات الراهنة تفرض على لبنان إعادة تقييم علاقاته وموقعه ضمن المشهد الإقليمي الجديد.

وطالب اللقاء الحكومة اللبنانية بمفاوضة إسرائيل عبر الأمم المتحدة، وفقًا لاتفاق الهدنة الموقّع بين البلدين، واستنادًا إلى القرارين الدوليين 1559 و1701 "بحرفيتهما وبجميع موادهما"، بهدف حلّ جميع القضايا العالقة وضمان سيادة الدولة على كامل أراضيها.

كما شدّد البيان على ضرورة ترسيخ دور الدولة اللبنانية داخليًا، ولا سيما في إدارة المال العام، مؤكدًا أنّ لبنان مقبل على مرحلة جديدة عنوانها الأساسي "التنمية"، وأنه "لا تنمية من دون دولة واحدة وقرار واحد"، في إشارة واضحة إلى وجوب استعادة مؤسسات الدولة دورها الكامل في إدارة الشأن الوطني.
 
