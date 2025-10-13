لقاء سيدة الجبل: دعوة لمفاوضات لبنانية–إسرائيلية

Advertisement

عقد "لقاء سيدة الجبل" اجتماعه الأسبوعي في مقره في الأشرفية، حضوريًا وإلكترونيًا، بمشاركة عدد كبير من الشخصيات السياسية والإعلامية والأكاديمية، بينهم أحمد ، مصطفى علوش، فارس سعيد، أحمد عيّاش، سعد كيوان، سناء الجاك، أنطوان اندراوس، نبيل يزبك، مياد حيدر وغيرهم من الأعضاء والناشطين.وأصدر المجتمعون بيانًا رأوا فيه أنّ إعلان الرئيس الأميركي نهاية الصراع المسلح مع وعقد مؤتمر سلام غزة في شرم الشيخ يشكّل "فتح صفحة جديدة في تاريخ "، معتبرين أن التطورات الراهنة تفرض على إعادة تقييم علاقاته وموقعه ضمن المشهد الإقليمي الجديد.وطالب اللقاء بمفاوضة إسرائيل عبر ، وفقًا لاتفاق الهدنة الموقّع بين البلدين، واستنادًا إلى القرارين الدوليين 1559 و1701 "بحرفيتهما وبجميع موادهما"، بهدف حلّ جميع العالقة وضمان سيادة كامل أراضيها.كما شدّد البيان على ضرورة ترسيخ دور داخليًا، ولا سيما في إدارة المال العام، مؤكدًا أنّ لبنان مقبل على مرحلة جديدة عنوانها الأساسي "التنمية"، وأنه "لا تنمية من دون دولة واحدة وقرار واحد"، في إشارة واضحة إلى وجوب استعادة دورها الكامل في إدارة الشأن الوطني.