لبنان

بو عاصي: حزب عاجز عن المواجهة لكنه قادر على توريط لبنان

Lebanon 24
13-10-2025 | 07:12
Doc-P-1428885-638959615517745691.png
Doc-P-1428885-638959615517745691.png photos 0
رأى عضو تكتل الجمهورية القوية النائب بيار بو عاصي، في مقابلة مع إذاعة لبنان الحرّ، أنّ خطر اندلاع حرب جديدة على لبنان لا يزال قائماً، مشدداً على أنّ "الحرب الأخيرة أثبتت بما لا يقبل الشك أن الحزب المسلّح عاجز تماماً عن المواجهة، لكنه في الوقت نفسه قادر على جرّ لبنان إلى حلقة جديدة من الموت والدمار".
واعتبر بو عاصي أنّ صفة المقاومة والردع سقطت بالكامل عن الحزب، لافتاً إلى أنّ ما يريده اليوم "ليس حماية لبنان، بل الاحتفاظ بسلاحه بأي ثمن، واستخدامه في الداخل ساعة يشاء".

وأضاف: "الأنظمة الشمولية هي بطبيعتها أنظمة انتحارية، وهذا ما أخشاه من الحزب اليوم. فهو قادر على القتال العبثي حتى آخر لبناني، والعقل الدكتاتوري له المسار نفسه دائماً: يعد بالانتصار، ثم يُمنى بالهزيمة، ثم يحتفل بانتصارٍ وهمي، ليزول بعدها تماماً".

وردّاً على اتهام الرئيس السابق العماد ميشال عون لحزب القوات اللبنانية بقصف القصر الجمهوري في 13 تشرين الأول 1990، قال بو عاصي إنّ "هاجس ميشال عون اليوم هو تجميع الأصوات لجبران باسيل"، داعياً إلى تقديم دليل واحد فقط يثبت هذا الاتهام.

وفي ما يخص الارتفاع الكبير في الأقساط المدرسية، وصف بو عاصي الوضع بأنه "كارثة تربوية واجتماعية بكل معنى الكلمة"، موضحاً أن من حق المدارس تحقيق أرباح تضمن استمرارها، "لكن ليس عبر رفع الأقساط بشكل جنوني يحرم أبناء الطبقة المتوسطة والفقيرة من حقّهم في التعليم".

وختم مؤكداً أنّ "مجتمعنا الذي بُني على العلم والمعرفة مهدّد في عمقه إذا استمر هذا المسار غير المنضبط".
 
(الوكالة الوطنية)
 
