لبنان

هذا تاريخ بدء المرحلة الخامسة من عودة النازحين السوريين

Lebanon 24
13-10-2025 | 07:58
أعلنت المديرية العامة للأمن العام، أنها ستنظم عبر مركز المصنع الحدودي مع سوريا المرحلة الخامسة من خطة الحكومة اللبنانية المتعلقة بالعودة المنظمة للنازحين السوريين، وذلك يوم الأربعاء الواقع فيه 15 تشرين الأول 2025، ابتداءً من الساعة السادسة صباحاً.
وأشارت المديرية في بيانها إلى أن العملية ستجري بالتنسيق المباشر مع الدولة السورية، وبمشاركة عدد من المنظمات الدولية والإنسانية، منها منظمة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) والمنظمة الدولية للهجرة (IOM) والصليب الأحمر اللبناني، إلى جانب جمعيات إنسانية محلية ناشطة في هذا المجال.

وأوضحت أن نقطة التجمع ستكون في المدينة الرياضية في بيروت، حيث سيبدأ تسجيل الأسماء وتنظيم الانطلاق باتجاه الحدود، تمهيداً لدخول الأراضي السورية وفق الآلية المعتمدة منذ بدء تنفيذ خطة العودة المنظمة.

وتأتي هذه المرحلة في سياق الجهود الحكومية المتواصلة لتأمين عودة آمنة وكريمة للنازحين، بالتنسيق مع الجانب السوري، وبمتابعة حثيثة من الأجهزة الأمنية والمؤسسات الرسمية المعنية بهذا الملف الإنساني المعقّد.
 
