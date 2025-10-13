هذا تاريخ بدء المرحلة الخامسة من عودة النازحين السوريين

Advertisement

أعلنت للأمن العام، أنها ستنظم عبر مركز المصنع الحدودي مع المرحلة الخامسة من خطة المتعلقة بالعودة المنظمة للنازحين السوريين، وذلك يوم الأربعاء الواقع فيه 15 تشرين الأول 2025، ابتداءً من الساعة السادسة صباحاً.وأشارت المديرية في بيانها إلى أن العملية ستجري بالتنسيق المباشر مع الدولة ، وبمشاركة عدد من المنظمات الدولية والإنسانية، منها منظمة لشؤون اللاجئين (UNHCR) والمنظمة الدولية للهجرة (IOM) والصليب الأحمر اللبناني، إلى جانب جمعيات إنسانية محلية ناشطة في هذا المجال.وأوضحت أن نقطة التجمع ستكون في المدينة الرياضية في ، حيث سيبدأ تسجيل الأسماء وتنظيم الانطلاق باتجاه الحدود، تمهيداً لدخول الأراضي السورية وفق الآلية المعتمدة منذ بدء تنفيذ خطة العودة المنظمة.وتأتي هذه المرحلة في سياق الجهود الحكومية المتواصلة لتأمين عودة آمنة وكريمة للنازحين، بالتنسيق مع الجانب السوري، وبمتابعة حثيثة من والمؤسسات الرسمية المعنية بهذا الملف الإنساني المعقّد.