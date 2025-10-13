جعجع: لتبدأ الحكومة بنفسها قبل مطالبة المجتمع الدولي بتنفيذ القرار 1701

Advertisement

أصدر " " بياناً تناول فيه تصريحات بعض الوزراء حول مسؤولية في تطبيق القرار 1701 وترتيبات نوفمبر 2024، مؤكداً أن هذا الخطاب "صحيح في المضمون لكنه غير منطقي في السياق".وقال : "قبل أن تطالب بتحمّل مسؤولياته تجاه القرار 1701، عليها أولاً أن تتحمّل مسؤولياتها في ما يتعلق بالشق اللبناني من هذا القرار". وأوضح أن القرار 1701 ينصّ في بنوده الأولى على ضرورة حلّ جميع التنظيمات المسلحة غير الشرعية في وجمع السلاح غير الشرعي وتسليمه إلى ، باعتباره الجهة الشرعية الوحيدة المخوّلة الدفاع عن البلاد.وأضاف: "إن الذين يطالبون العالم بالتحرّك لتطبيق القرارات الدولية عليهم أن يبدأوا بأنفسهم، وأن يلتزموا بتطبيق ما يتعلّق بلبنان من أحكام القرار 1701 وترتيبات نوفمبر 2024، وإلا فإن كل المطالبات تبقى حبراً على ورق".وتابع جعجع بلهجة تحذيرية: "الاستمرار في دفن الرؤوس في الرمال لن يؤدي إلا إلى مزيد من الدمار، تماماً كما خُرّبت البصرة في التاريخ حين تجاهل أهلها الواقع".وختم بالقول: "آن الأوان أن يُخرج الجميع رؤوسهم من الرمال، وأن نواجه الحقيقة بجرأة ومسؤولية قبل أن يخرب لبنان بالكامل".