لبنان

جعجع: لتبدأ الحكومة بنفسها قبل مطالبة المجتمع الدولي بتنفيذ القرار 1701

Lebanon 24
13-10-2025 | 08:13
أصدر رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع بياناً تناول فيه تصريحات بعض الوزراء حول مسؤولية مجلس الأمن الدولي في تطبيق القرار 1701 وترتيبات نوفمبر 2024، مؤكداً أن هذا الخطاب "صحيح في المضمون لكنه غير منطقي في السياق".
وقال جعجع: "قبل أن تطالب الحكومة اللبنانية المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته تجاه القرار 1701، عليها أولاً أن تتحمّل مسؤولياتها في ما يتعلق بالشق اللبناني من هذا القرار". وأوضح أن القرار 1701 ينصّ في بنوده الأولى على ضرورة حلّ جميع التنظيمات المسلحة غير الشرعية في لبنان وجمع السلاح غير الشرعي وتسليمه إلى الجيش اللبناني، باعتباره الجهة الشرعية الوحيدة المخوّلة الدفاع عن البلاد.

وأضاف: "إن الذين يطالبون العالم بالتحرّك لتطبيق القرارات الدولية عليهم أن يبدأوا بأنفسهم، وأن يلتزموا بتطبيق ما يتعلّق بلبنان من أحكام القرار 1701 وترتيبات نوفمبر 2024، وإلا فإن كل المطالبات تبقى حبراً على ورق".

وتابع جعجع بلهجة تحذيرية: "الاستمرار في دفن الرؤوس في الرمال لن يؤدي إلا إلى مزيد من الدمار، تماماً كما خُرّبت البصرة في التاريخ حين تجاهل أهلها الواقع".
وختم بالقول: "آن الأوان أن يُخرج الجميع رؤوسهم من الرمال، وأن نواجه الحقيقة بجرأة ومسؤولية قبل أن يخرب لبنان بالكامل".
ِ
