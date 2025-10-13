الجيش يضبط كمية كبيرة من المخدرات ويقبض على عصابة إتجار بها

في إطار مواصلته ملاحقة المتورطين في الاتجار بالمخدرات، صدر عن البيان الآتي:

"يواصل الجيش ملاحقة المتورطين في الاتجار بالمخدرات والعصابات التي تعمل على ترويجها، وفي هذا السياق، أوقفت دورية من في بلدة شتورا المواطن (ي.ج.)، بجرم تعاطي المخدرات وترويجها، والاتجار بالأسلحة، إضافة إلى التهجم على أحد الفنادق بقوة السلاح، وضبطت في حوزته كمية من المخدرات وسلاحًا حربيًّا."

وأضاف البيان أن دورية من المديرية المذكورة ضبطت في جرود بلدة كمية كبيرة من المخدرات، موضبة ومجهزة للتهريب.

سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف المختص، وتجري المتابعة لتوقيف المتورطين في عملية التهريب".