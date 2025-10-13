تجمع أصحاب المولدات: شراكة مع الحكومة لتأمين الطاقة بأسعار منخفضة

Advertisement

- توفير المازوت بأسعار منخفضة لأصحاب المولدات.

- شراء ومؤسسة للطاقة المنتجة من المولدات بأسعار مدعومة لتصل للمواطن بأسعار متهاودة.

- إمكانية بيع الطاقة مباشرة للمواطنين على غرار مؤسسة كهرباء زحله.

أصدر رئيس تجمع أصحاب المولدات الخاصة في عبده بياناً ردّ فيه على تصريحات السابق ، مؤكدًا على ضرورة تنظيم قطاع المولدات عبر شراكة بين القطاعين العام والخاص.وأشار سعاده إلى أن الحكومة السابقة رفضت هذا المقترح، وأنه يجدد عرضه اليوم لضمان:وأضاف أن الوقت الحالي ليس للمناكفات الكلامية، بل للعمل الجدي، داعيًا إلى مراعاة أدبيات الخطاب، وعدم استخدام ألفاظ مسيئة، مؤكداً أن أصحاب المولدات هم مواطنون شركاء في الوطن ويستحقون الاحترام والتعاون.