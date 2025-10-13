Advertisement

لبنان

تجمع أصحاب المولدات: شراكة مع الحكومة لتأمين الطاقة بأسعار منخفضة

Lebanon 24
13-10-2025 | 09:31
أصدر رئيس تجمع أصحاب المولدات الخاصة في لبنان عبده سعاده بياناً ردّ فيه على تصريحات وزير الاقتصاد السابق رائد خوري، مؤكدًا على ضرورة تنظيم قطاع المولدات عبر شراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأشار سعاده إلى أن الحكومة السابقة رفضت هذا المقترح، وأنه يجدد عرضه اليوم لضمان:
- توفير المازوت بأسعار منخفضة لأصحاب المولدات.
- شراء وزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان للطاقة المنتجة من المولدات بأسعار مدعومة لتصل للمواطن بأسعار متهاودة.
- إمكانية بيع الطاقة مباشرة للمواطنين على غرار مؤسسة كهرباء زحله.

وأضاف أن الوقت الحالي ليس للمناكفات الكلامية، بل للعمل الجدي، داعيًا وسائل الإعلام إلى مراعاة أدبيات الخطاب، وعدم استخدام ألفاظ مسيئة، مؤكداً أن أصحاب المولدات هم مواطنون شركاء في الوطن ويستحقون الاحترام والتعاون.
 
(الوكالة الوطنية)
