بيرم من السلّطانية: المقاومة خيار العزة والكرامة

أقام احتفالًا تكريميًا في بلدة السلّطانية الجنوبية بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد عدد من أبناء البلدة، بحضور الوزير السابق الدكتور مصطفى بيرم وعائلات وفاعليات محلية.وأشار بيرم في كلمته إلى ثبات المجاهدين الذين منعوا من تثبيت قواته في القرية طوال 66 يومًا، مؤكداً أن خيار يظل الخيار الوحيد لمواجهة العدوان الإسرائيلي. وأضاف أن ما يحدث في المنطقة يعكس المقاومة بالدفاع عن وأرضه وشعبه، مهما كانت التضحيات، داعياً إلى مبادرة دبلوماسية للضغط على وتحريك ملف انتهاكات .واختتم بيرم كلامه بالتأكيد على أن الخيار الاستراتيجي للمقاومة يبقى الحفاظ على القوة والدفاع عن الأرض مع إعادة إعمار المناطق المتضررة، مشددًا على الثبات والوحدة في الداخل لمواجهة التحديات الخارجية.