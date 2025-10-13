Advertisement

لبنان

بيرم من السلّطانية: المقاومة خيار العزة والكرامة

Lebanon 24
13-10-2025 | 09:40
Doc-P-1428945-638959706145399277.png
Doc-P-1428945-638959706145399277.png photos 0
أقام حزب الله احتفالًا تكريميًا في بلدة السلّطانية الجنوبية بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد عدد من أبناء البلدة، بحضور الوزير السابق الدكتور مصطفى بيرم وعائلات الشهداء وفاعليات محلية.
وأشار بيرم في كلمته إلى ثبات المجاهدين الذين منعوا الاحتلال الإسرائيلي من تثبيت قواته في القرية طوال 66 يومًا، مؤكداً أن خيار المقاومة يظل الخيار الوحيد لمواجهة العدوان الإسرائيلي. وأضاف أن ما يحدث في المنطقة يعكس التزام المقاومة بالدفاع عن لبنان وأرضه وشعبه، مهما كانت التضحيات، داعياً الحكومة اللبنانية إلى مبادرة دبلوماسية للضغط على المجتمع الدولي وتحريك ملف انتهاكات إسرائيل.

واختتم بيرم كلامه بالتأكيد على أن الخيار الاستراتيجي للمقاومة يبقى الحفاظ على القوة والدفاع عن الأرض مع إعادة إعمار المناطق المتضررة، مشددًا على الثبات والوحدة في الداخل لمواجهة التحديات الخارجية.
 
