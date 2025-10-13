Advertisement

لبنان

روبير الأبيض: لبنان غائب عن القمم الإقليمية وفرصة إعادة البناء تضيع

Lebanon 24
13-10-2025 | 09:44
اعتبر رئيس المجلس الوطني الأرثوذكسي روبير الأبيض أن مؤتمر شرم الشيخ واتفاقية السلام في غزة يمثل لحظة تاريخية للمنطقة، مشيراً إلى أن لبنان لم يكن حاضراً في هذا الحدث المهم.
وأكد الأبيض أن لبنان بحاجة اليوم إلى حوار وطني جدي ووضع خطة لإعادة إعمار الدولة وربط اللبنانيين في الداخل بالمهجر، مطالباً جميع القوى السياسية بوقف الانقسامات الطائفية والعمل على وحدة وطنية حقيقية لبناء لبنان القوي والمؤسساتي. وأضاف أن التاريخ أثبت أن لبنان لا يُدار بالسلاح، بل بالوحدة الوطنية والالتزام بالدستور والمصالح العليا للبلاد.
 
