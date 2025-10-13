البروفيسور داني عازار سفير النوايا الحسنة في الصين

Advertisement

هنأت "الرابطة العربية للحوار والتواصل" وجمعية "طريق الحوار اللبناني الصيني" البروفيسور داني عازار، الرابطة وعضو مجلس إدارة الجمعية والأستاذ في معهد نانجينغ للجيولوجيا وعلم المستحاثات بالأكاديمية الصينية للعلوم، لاختياره سفيرًا للنوايا الحسنة في مدينة زيجينغ الصينية.وقال وارف قميحة، رئيس الرابطة ورئيس الجمعية: "نفتخر بهذا الإنجاز العالمي للبروفيسور داني، الذي جسّد عبر مسيرته العلمية والإنسانية قدرة على بناء جسور الصداقة والتعاون بين الشعوب ورفع اسم العالم العربي في المحافل الدولية".وأضاف قميحة: "هذا التكريم يعكس تقدير للمسيرة العلمية وإسهامات البروفيسور في تعزيز الحوار الحضاري والثقافي بين العالم العربي وجمهورية الصين الشعبية، ويضيف صفحة جديدة مشرقة إلى سجل عطائه الأكاديمي والإنساني".واختتم بالقول: "الرابطة وجمعية طريق الحوار اللبناني الصيني تتمنى للبروفيسور داني عازار مزيدًا من النجاح والتألق، وتؤكد التزامهما بدعم كل المبادرات التي تعزز التعاون والصداقة بين الحضارتين العربية والصينية".