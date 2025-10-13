في الضاحية.. "الريجي" تقفل مستودعًا لتزوير السيجار

دهم جهاز مكافحة التهريب في " " مستودعا لتزوير السيجار، مشيرًا إلى أنه الأكبر بين كل المستودعات التي ضبطتها إلى اليوم.

المستودع في منطقة حارة حريك، في الضاحية الجنوبية لبيروت، وأعلنت الريجي أن إقفاله يندرج ضمن جهودها "لمكافحة المصنوعات التبغية المهرّبة والمزورّة".

وأفادت بـأن محضر ضبط سُطّر بالمخالفين، ينظر فيه المختص.



وأكدت "الريجي" أن هذه العملية تأتي ضمن استراتيجيتها المستمرة لمكافحة التهريب والتزوير، التي تشكّل خطرًا مباشرًا على ، وتحرم خزينة الدولة من إيرادات ضخمة.



وشدّدت على أن التهريب لا يقتصر على خسارة مالية، بل يمتدّ إلى تهديد الصحة العامة من خلال منتجات مجهولة المصدر والجودة.