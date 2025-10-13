Advertisement

لبنان

في الضاحية.. "الريجي" تقفل مستودعًا لتزوير السيجار

Lebanon 24
13-10-2025 | 10:24
دهم جهاز مكافحة التهريب في "الريجي" مستودعا لتزوير السيجار، مشيرًا إلى أنه الأكبر بين كل المستودعات التي ضبطتها إلى اليوم.
المستودع في منطقة حارة حريك، في الضاحية الجنوبية لبيروت، وأعلنت الريجي أن إقفاله يندرج ضمن جهودها "لمكافحة المصنوعات التبغية المهرّبة والمزورّة".
 
وأفادت بـأن محضر ضبط سُطّر بالمخالفين، ينظر فيه القضاء المختص.

وأكدت "الريجي" أن هذه العملية تأتي ضمن استراتيجيتها المستمرة لمكافحة التهريب والتزوير، التي تشكّل خطرًا مباشرًا على الاقتصاد الوطني، وتحرم خزينة الدولة من إيرادات ضخمة.

وشدّدت على أن التهريب لا يقتصر على خسارة مالية، بل يمتدّ إلى تهديد الصحة العامة من خلال منتجات مجهولة المصدر والجودة.
