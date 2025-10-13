24
o
بيروت
21
o
طرابلس
23
o
صور
24
o
جبيل
22
o
صيدا
24
o
جونية
22
o
النبطية
15
o
زحلة
17
o
بعلبك
10
o
بشري
16
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
في الضاحية.. "الريجي" تقفل مستودعًا لتزوير السيجار
Lebanon 24
13-10-2025
|
10:24
A-
A+
photos
0
A+
A-
دهم جهاز مكافحة التهريب في "
الريجي
" مستودعا لتزوير السيجار، مشيرًا إلى أنه الأكبر بين كل المستودعات التي ضبطتها إلى اليوم.
Advertisement
المستودع في منطقة حارة حريك، في الضاحية الجنوبية لبيروت، وأعلنت الريجي أن إقفاله يندرج ضمن جهودها "لمكافحة المصنوعات التبغية المهرّبة والمزورّة".
وأفادت بـأن محضر ضبط سُطّر بالمخالفين، ينظر فيه
القضاء
المختص.
وأكدت "الريجي" أن هذه العملية تأتي ضمن استراتيجيتها المستمرة لمكافحة التهريب والتزوير، التي تشكّل خطرًا مباشرًا على
الاقتصاد الوطني
، وتحرم خزينة الدولة من إيرادات ضخمة.
وشدّدت على أن التهريب لا يقتصر على خسارة مالية، بل يمتدّ إلى تهديد الصحة العامة من خلال منتجات مجهولة المصدر والجودة.
مواضيع ذات صلة
"حزب الله" يقفل باب التفاوض
Lebanon 24
"حزب الله" يقفل باب التفاوض
13/10/2025 19:15:54
13/10/2025 19:15:54
Lebanon 24
Lebanon 24
في تعنايل.. وزارة الاقتصاد تقفل مصنعا غذائيًّا
Lebanon 24
في تعنايل.. وزارة الاقتصاد تقفل مصنعا غذائيًّا
13/10/2025 19:15:54
13/10/2025 19:15:54
Lebanon 24
Lebanon 24
إيران تهاجم مجموعة السبع: "نفاق أخلاقي وتزوير للواقع"
Lebanon 24
إيران تهاجم مجموعة السبع: "نفاق أخلاقي وتزوير للواقع"
13/10/2025 19:15:54
13/10/2025 19:15:54
Lebanon 24
Lebanon 24
"الريجي" تعلن موعد تسلّم المحاصيل من المزارعين في الشمال والبقاع
Lebanon 24
"الريجي" تعلن موعد تسلّم المحاصيل من المزارعين في الشمال والبقاع
13/10/2025 19:15:54
13/10/2025 19:15:54
Lebanon 24
Lebanon 24
الاقتصاد الوطني
القضاء ا
القضاء
بيروت
تيجي
إيرا
الري
تابع
قد يعجبك أيضاً
الراعي استقبل المرشح لمركز نقيب المحامين في بيروت عماد مرتينوس
Lebanon 24
الراعي استقبل المرشح لمركز نقيب المحامين في بيروت عماد مرتينوس
12:05 | 2025-10-13
13/10/2025 12:05:53
Lebanon 24
Lebanon 24
"تجمع العلماء المسلمين": ما تشهده غزة خطوة على طريق تحرير فلسطين
Lebanon 24
"تجمع العلماء المسلمين": ما تشهده غزة خطوة على طريق تحرير فلسطين
11:57 | 2025-10-13
13/10/2025 11:57:14
Lebanon 24
Lebanon 24
نقابة المهندسين دانت استهداف "مهندسي الجنوب": لن نصمت أمام الاستهتار بأرواح الكفاءات الوطنية
Lebanon 24
نقابة المهندسين دانت استهداف "مهندسي الجنوب": لن نصمت أمام الاستهتار بأرواح الكفاءات الوطنية
11:53 | 2025-10-13
13/10/2025 11:53:48
Lebanon 24
Lebanon 24
"أمن الدولة" شارك في بطولة لبنان والمحافظات للقوة البدنية
Lebanon 24
"أمن الدولة" شارك في بطولة لبنان والمحافظات للقوة البدنية
11:36 | 2025-10-13
13/10/2025 11:36:06
Lebanon 24
Lebanon 24
قائد الجيش: الاعتداءات الإسرائيلية تمثل تهديدًا مستمرًا للبنان
Lebanon 24
قائد الجيش: الاعتداءات الإسرائيلية تمثل تهديدًا مستمرًا للبنان
11:26 | 2025-10-13
13/10/2025 11:26:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
القرار صدر... منع شركة شهيرة جدّاً من تعبئة المياه وسحب منتجاتها
Lebanon 24
القرار صدر... منع شركة شهيرة جدّاً من تعبئة المياه وسحب منتجاتها
08:58 | 2025-10-13
13/10/2025 08:58:39
Lebanon 24
Lebanon 24
تقريرٌ يحذر من اندلاع "جبهة لبنان" بعد غزة.. ماذا كشف؟
Lebanon 24
تقريرٌ يحذر من اندلاع "جبهة لبنان" بعد غزة.. ماذا كشف؟
14:00 | 2025-10-12
12/10/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بيلا حديد تُنقل إلى ألمانيا.. اليكم جديد وضعها الصحي
Lebanon 24
بيلا حديد تُنقل إلى ألمانيا.. اليكم جديد وضعها الصحي
23:00 | 2025-10-12
12/10/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بؤرة تهدد بإشعال حرب عالمية ثالثة.. أين هي وما قصتها؟
Lebanon 24
بؤرة تهدد بإشعال حرب عالمية ثالثة.. أين هي وما قصتها؟
16:00 | 2025-10-12
12/10/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد فضيحة التسجيل الصوتي.. وائل كفوري سيتخذ إجراءات قانونية ومُفاجأة بهوية من سرّبه
Lebanon 24
بعد فضيحة التسجيل الصوتي.. وائل كفوري سيتخذ إجراءات قانونية ومُفاجأة بهوية من سرّبه
02:57 | 2025-10-13
13/10/2025 02:57:33
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
12:05 | 2025-10-13
الراعي استقبل المرشح لمركز نقيب المحامين في بيروت عماد مرتينوس
11:57 | 2025-10-13
"تجمع العلماء المسلمين": ما تشهده غزة خطوة على طريق تحرير فلسطين
11:53 | 2025-10-13
نقابة المهندسين دانت استهداف "مهندسي الجنوب": لن نصمت أمام الاستهتار بأرواح الكفاءات الوطنية
11:36 | 2025-10-13
"أمن الدولة" شارك في بطولة لبنان والمحافظات للقوة البدنية
11:26 | 2025-10-13
قائد الجيش: الاعتداءات الإسرائيلية تمثل تهديدًا مستمرًا للبنان
11:19 | 2025-10-13
جديد حادثة "كمين الدامور".. إليكم هوية المُتورط وهذا ما فعلته المخابرات
فيديو
بالفيديو.. بث مباشر لقمة شرم الشيخ للسلام
Lebanon 24
بالفيديو.. بث مباشر لقمة شرم الشيخ للسلام
11:39 | 2025-10-13
13/10/2025 19:15:54
Lebanon 24
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
13:30 | 2025-10-07
13/10/2025 19:15:54
Lebanon 24
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
13/10/2025 19:15:54
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24