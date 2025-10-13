Advertisement

لبنان

اتحاد الصحافيين في ذكرى الشهداء: "الحق لا يموت ما دام وراءه مطالب"

Lebanon 24
13-10-2025 | 10:40
A-
A+
Doc-P-1428967-638959745751637789.png
Doc-P-1428967-638959745751637789.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نظّم اتحاد الصحافيين والصحافيات في لبنان مؤتمراً صحافياً بعنوان "تحقيق العدالة يحمي الصحافيين/ات"، في قاعة "ملتقى" بمبنى جريدة "السفير" في الحمرا، لمناسبة الذكرى الثانية لاستشهاد الزملاء عصام عبدالله، فرح عمر، ربيع معماري، محمد رضا، وسام قاسم، وغسان نجار، الذين سقطوا جراء استهدافهم من الجيش الإسرائيلي أثناء تأديتهم مهامهم الصحافية، إضافة إلى إصابة عدد من الزملاء والزميلات.
Advertisement

حضر المؤتمر ممثل وزير الإعلام المحامي د. بول مرقص، المحامي شادي بستاني، ورئيسة الاتحاد السي مفرج، إلى جانب أهالي الصحافيين الشهداء وممثلين عن منظمات دولية بينها "هيومن رايتس ووتش"، "العفو الدولية"، "مراسلون بلا حدود"، ولجنة حماية الصحافيين.

استُهل المؤتمر بكلمة لصفاء عياد التي أكدت أن "العدالة ليست ترفاً بل حصناً يحمي الصحافيين من الإفلات من العقاب"، مشددة على ضرورة مساءلة الاحتلال الإسرائيلي عن جرائمه ضد الصحافيين في لبنان وفلسطين.

ثم تحدث أهالي الشهداء، الذين وصفوا الجريمة بأنها "جريمة حرب موصوفة"، مؤكدين أن "الاستهداف كان متعمداً"، وطالبوا بتحقيق دولي شفاف وعدالة حقيقية، داعين الدولة اللبنانية إلى دعم عائلات الشهداء والاهتمام بأوضاعهم.

من جهتها، قالت السي مفرج إن "إسرائيل ارتكبت جريمة حرب موصوفة بقتل عصام عبدالله وزملائه"، مشيرة إلى أن 12 تقريراً وتحقيقاً صادراً عن منظمات دولية خلصت إلى أن الاستهداف كان مقصوداً. وأضافت أن "الصحافيين قُتلوا مرتين، مرة بسلاح العدو ومرة بالصمت الدولي والإهمال الرسمي اللبناني".

وانتقدت مفرج تقاعس السلطات اللبنانية عن متابعة التحقيقات الجدية، لكنها رحبت بقرار الحكومة الأخير بتكليف وزارة العدل دراسة إجراءات مقاضاة إسرائيل على جرائم الحرب، مؤكدة أن الاتحاد سيتقدم بمطالب واضحة لتحقيق العدالة على المستويين الداخلي والدولي، بما في ذلك تفعيل صلاحية المحكمة الجنائية الدولية.

وختمت بالقول: "حق زملائنا عصام، فرح، ربيع، وسام، غسان، ومحمد لن يموت… حتى نصل إلى العدالة والمحاسبة".

وفي الختام، عُرضت فيديوهات توثّق انتهاكات إسرائيل ضد الصحافيين، وكلمات مساندة من منظمات حقوقية دولية تتابع مسار العدالة.
 
مواضيع ذات صلة
مرقص زار "صوت كل لبنان" والـ"NBN": لإعطاء الصحافيين حقوقهم وحمايتهم
lebanon 24
13/10/2025 19:16:07 Lebanon 24 Lebanon 24
كرامي في ذكرى تفجير مسجدي التقوى والسلام: تطبيق العدالة وحده هو ما يعزّي اهالي الشهداء
lebanon 24
13/10/2025 19:16:07 Lebanon 24 Lebanon 24
إنماء طرابلس: "بشير الجميل مشروع وطن لا يموت"
lebanon 24
13/10/2025 19:16:07 Lebanon 24 Lebanon 24
"نائب بارز" يهمس لاحد الصحافيين: "كبّر عقلك ما في"
lebanon 24
13/10/2025 19:16:07 Lebanon 24 Lebanon 24

الدولة اللبنانية

وزير الإعلام

وزارة العدل

الإسرائيلي

اللبنانية

الاحتلال

إسرائيل

الشهداء

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
12:05 | 2025-10-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:57 | 2025-10-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:53 | 2025-10-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:36 | 2025-10-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:26 | 2025-10-13 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:05 | 2025-10-13
11:57 | 2025-10-13
11:53 | 2025-10-13
11:36 | 2025-10-13
11:26 | 2025-10-13
11:19 | 2025-10-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24