لبنان

"أمن الدولة" شارك في بطولة لبنان والمحافظات للقوة البدنية

Lebanon 24
13-10-2025 | 11:36
شارك فريق المديرية العامة لأمن الدولة في بطولة لبنان والمحافظات للقوة البدنية للعام 2025، التي أُقيمت بتاريخ 12 تشرين الأول 2025 في فندق الحبتور، بمشاركة عدد من الأندية المدنية والعسكرية، وبتنظيم من الاتحاد اللبناني للقوة والتربية البدنية.
وأحرز فريق أمن الدولة المركز الأول على مستوى المحافظات، ما يعكس روح الالتزام والاحترافية العالية لدى عناصره.
 
 
 
