سلام: كلنا أمل أن تساهم قمة شرم الشيخ في فتح أفق جديد في المنطقة

كتب رئيس الحكومة على منصة "آكس": "أهنئ إخوتنا في غزة، كما أحيي الجهود الديبلوماسية التي بذلها الرئيس الأميركي ، وكل الدول الشقيقة والصديقة، لوقف هذه الحرب التي طالت كثيرا وذهب ضحيتها آلاف المدنيين الأبرياء".

