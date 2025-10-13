Advertisement

لبنان

سلام: كلنا أمل أن تساهم قمة شرم الشيخ في فتح أفق جديد في المنطقة

Lebanon 24
13-10-2025 | 12:44
كتب رئيس الحكومة نواف سلام على منصة "آكس": "أهنئ إخوتنا الفلسطينيين في غزة، كما أحيي الجهود الديبلوماسية التي بذلها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وكل الدول الشقيقة والصديقة، لوقف هذه الحرب التي طالت كثيرا وذهب ضحيتها آلاف المدنيين الأبرياء".
وتابع: "كلنا أمل أن تساهم قمة شرم الشيخ في فتح أفق جديد في المنطقة، لكن بينما حكومتنا ملتزمة مضمون إعلان وقف العمليات العدائية لشهر تشرين الماضي، وهي تعمل جاهدة على بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية وعلى حصر السلاح، ما زالت البلاد تتعرض لاعتداءات إسرائيلية شبه يومية. ولذلك، أدعو الأشقاء والأصدقاء الإقليميين والدوليين إلى مشاركتنا العمل من أجل وقف هذه الاعتداءات وانسحاب القوات الإسرائيلية الكامل من الأراضي اللبنانية، ومساعدتنا في اعادة الإعمار، مما يساهم ليس في استقرار لبنان فحسب، بل في استقرار المنطقة بأسرها".
 
 
 
