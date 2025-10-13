21
لبنان
لقاء بين "يازا" وإدارة مرفأ بيروت: لبيئة عمل آمنة ومسؤولة داخل المرفأ
Lebanon 24
13-10-2025
|
13:14
A-
A+
photos
0
A+
A-
عقد اجتماع بين رئيس مرفأ
بيروت
عمر عيتاني
ووفد من جمعية "يازا" -
لبنان
برئاسة
زياد عقل
بحث في إجراءات السلامة للسائقين والشاحنات داخل حرم المرفأ، وذلك في إطار التعاون المتواصل لتعزيز السلامة المرورية داخل المرفأ بيروت.
وأكد الجانبان، في بيان وزعته "يازا"، "ضرورة الالتزام الصارم بالسرعة القصوى المحددة بـ25 كلم/س داخل المرفأ، وإلزامية صيانة الشاحنات وتبديل الإطارات التالفة، إضافة إلى ضبط آلية تثبيت الحمولات ووضع المسامير داخل الحاويات بشكل آمن منعاً للحوادث".
ولاحقاً، عقد اجتماع ثان في مكتب مدير
ضمان الجودة
في مرفأ بيروت مروان كعكي، بحضور مدير العمليات والصيانة في شركة "CMA Beirut Terminal" جاد راسي ومدير أمن المرفأ كمال صبّاغ، ووفد من اليازا برئاسة رئيسة اليازا
كندا
منى خوري
عقل.
وأفاد البيان بأنَّ "اللقاء ناقش سبل التعاون بين الجانبين من أجل تعزيز ثقافة الوقاية والسلامة المرورية داخل المرفأ، ووضع خطة متكاملة لتأهيل السائقين والمشرفين على الشاحنات والحمولات".
وأكدت "اليازا وإدارة مرفأ بيروت التزامهما الكامل العمل المشترك لحماية الأرواح، وتطبيق القوانين التي تضمن بيئة عمل آمنة ومسؤولة داخل المرفأ، لما في ذلك من مصلحة وطنية وإنسانية عليا".
