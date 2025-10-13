لقاء بين "يازا" وإدارة مرفأ بيروت: لبيئة عمل آمنة ومسؤولة داخل المرفأ

عقد اجتماع بين رئيس مرفأ ووفد من جمعية "يازا" - برئاسة بحث في إجراءات السلامة للسائقين والشاحنات داخل حرم المرفأ، وذلك في إطار التعاون المتواصل لتعزيز السلامة المرورية داخل المرفأ بيروت.

وأكد الجانبان، في بيان وزعته "يازا"، "ضرورة الالتزام الصارم بالسرعة القصوى المحددة بـ25 كلم/س داخل المرفأ، وإلزامية صيانة الشاحنات وتبديل الإطارات التالفة، إضافة إلى ضبط آلية تثبيت الحمولات ووضع المسامير داخل الحاويات بشكل آمن منعاً للحوادث".





ولاحقاً، عقد اجتماع ثان في مكتب مدير في مرفأ بيروت مروان كعكي، بحضور مدير العمليات والصيانة في شركة "CMA Beirut Terminal" جاد راسي ومدير أمن المرفأ كمال صبّاغ، ووفد من اليازا برئاسة رئيسة اليازا عقل.





وأفاد البيان بأنَّ "اللقاء ناقش سبل التعاون بين الجانبين من أجل تعزيز ثقافة الوقاية والسلامة المرورية داخل المرفأ، ووضع خطة متكاملة لتأهيل السائقين والمشرفين على الشاحنات والحمولات".