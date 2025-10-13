Advertisement

لبنان

لقاء بين "يازا" وإدارة مرفأ بيروت: لبيئة عمل آمنة ومسؤولة داخل المرفأ

Lebanon 24
13-10-2025 | 13:14
A-
A+

Doc-P-1429032-638959834132818475.png
Doc-P-1429032-638959834132818475.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
عقد اجتماع بين رئيس مرفأ بيروت عمر عيتاني ووفد من جمعية "يازا" -  لبنان برئاسة زياد عقل بحث في إجراءات السلامة للسائقين والشاحنات داخل حرم المرفأ، وذلك في إطار التعاون المتواصل لتعزيز السلامة المرورية داخل المرفأ بيروت.
Advertisement
 
 
وأكد الجانبان، في بيان وزعته "يازا"، "ضرورة الالتزام الصارم بالسرعة القصوى المحددة بـ25 كلم/س داخل المرفأ، وإلزامية صيانة الشاحنات وتبديل الإطارات التالفة، إضافة إلى ضبط آلية تثبيت الحمولات ووضع المسامير داخل الحاويات بشكل آمن منعاً للحوادث".


ولاحقاً، عقد اجتماع ثان في مكتب مدير ضمان الجودة في مرفأ بيروت مروان كعكي، بحضور مدير العمليات والصيانة في شركة "CMA Beirut Terminal" جاد راسي ومدير أمن المرفأ كمال صبّاغ، ووفد من اليازا برئاسة رئيسة اليازا كندا منى خوري عقل.


وأفاد البيان بأنَّ "اللقاء ناقش سبل التعاون بين الجانبين من أجل تعزيز ثقافة الوقاية والسلامة المرورية داخل المرفأ، ووضع خطة متكاملة لتأهيل السائقين والمشرفين على الشاحنات والحمولات".


وأكدت "اليازا وإدارة مرفأ بيروت التزامهما الكامل العمل المشترك لحماية الأرواح، وتطبيق القوانين التي تضمن بيئة عمل آمنة ومسؤولة داخل المرفأ، لما في ذلك من مصلحة وطنية وإنسانية عليا".
مواضيع ذات صلة
بعد حادث مروّع داخل مرفأ بيروت.. تحذير من "يازا" (صورة)
lebanon 24
14/10/2025 01:00:42 Lebanon 24 Lebanon 24
مرفأ بيروت يحصل على شهادة الامتثال الدولية لأمن السفن والمرافئ
lebanon 24
14/10/2025 01:00:42 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو.. سقوط "كونتينر" في مرفأ بيروت
lebanon 24
14/10/2025 01:00:42 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير المالية ترأس اجتماعا لتطوير عمل الجمارك :"السكانر" تصل في نهاية تشرين الأول الى مرفأ بيروت
lebanon 24
14/10/2025 01:00:42 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

إدارة مرفأ بيروت

ضمان الجودة

عمر عيتاني

زياد عقل

منى خوري

عيتاني

التزام

بيروت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:57 | 2025-10-13
16:55 | 2025-10-13
16:51 | 2025-10-13
16:34 | 2025-10-13
16:00 | 2025-10-13
15:54 | 2025-10-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24