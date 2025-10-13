21
لبنان
صور لنتائج فحوصات مياه "تنورين".. شاهدوها
Lebanon 24
13-10-2025
|
13:47
A-
A+
اطلع "
لبنان24
" على نتائج الفحوصات المخبرية التي أجرتها
وزارة الصحة العامة
لعينات مأخوذة من مياه "
تنورين
"، والتي أظهرت وجود تلوث فيها.
وكانت الوزارة أصدرت قراراً منع الشركة من تعبئة المياه وسحب منتجاتها من السوق.
بدورها، علقت شركة "تنورين" على القرار، معلنة عن "عقد مؤتمر صحافي في مقر الشركة - جسر الباشا وذلك يوم الثلاثاء الواقع في 14 تشرين الأول الجاري، عند الساعة الثانية عشرة ظهراً".
وذكرت الشركة أن "هذا المؤتمر يأتي في إطار حرص الشركة على توضيح الحقائق ووضع الرأي العام أمام المعلومات الدقيقة المتعلقة بجودة مياه تنورين ومطابقتها الكاملة للمواصفات والمعايير
اللبنانية
والدولية المعتمدة".
وأكدت الشركة "التزامها الثابت بالشفافية وبثقة المستهلك اللبناني، وباستمرارها في تقديم منتج يحمل اسم تنورين".
توضيح من
وزارة الزراعة
وفي حديث خاص لـ"النهار"، أكّد
وزير الزراعة
نزار
هاني أنّ "ما أُبلِغ به من
وزير الصحة
راكان ناصر الدين هو أنّ العيّنات التي خضعت للفحص أظهرت مشكلات صحية محدّدة"، مشيراً إلى أنّ "القرار جاء بعد فحوص ميدانية ومخبرية أظهرت أنّ بعض العينات المأخوذة من السوق ومن معمل الشركة لم تستوفِ المعايير الصحية المطلوبة لمياه الشرب المعبأة، ما استدعى تدخلاً عاجلاً لحماية المستهلكين".
ولفت إلى أنّ "القرار لا يعني إقفال المعمل بشكل دائم، بل هو توقيف مؤقت إلى حين معالجة الأسباب"، وأضاف: "الأزمة ليست مستعصية، ويمكن معالجتها، لكن من الضروري الالتزام الكامل بالمعايير الصحية قبل استئناف العمل".
وشدّد هاني على أنّ "وزير الصحة كان مصراً على إصدار القرار اليوم، بهدف ضمان جودة المياه في الأسواق اللبنانية وعدم تعريض المستهلكين لأي مخاطر صحية".
