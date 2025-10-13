صور لنتائج فحوصات مياه "تنورين".. شاهدوها

اطلع " " على نتائج الفحوصات المخبرية التي أجرتها لعينات مأخوذة من مياه " "، والتي أظهرت وجود تلوث فيها.

وكانت الوزارة أصدرت قراراً منع الشركة من تعبئة المياه وسحب منتجاتها من السوق.





بدورها، علقت شركة "تنورين" على القرار، معلنة عن "عقد مؤتمر صحافي في مقر الشركة - جسر الباشا وذلك يوم الثلاثاء الواقع في 14 تشرين الأول الجاري، عند الساعة الثانية عشرة ظهراً".





وذكرت الشركة أن "هذا المؤتمر يأتي في إطار حرص الشركة على توضيح الحقائق ووضع الرأي العام أمام المعلومات الدقيقة المتعلقة بجودة مياه تنورين ومطابقتها الكاملة للمواصفات والمعايير والدولية المعتمدة".





وأكدت الشركة "التزامها الثابت بالشفافية وبثقة المستهلك اللبناني، وباستمرارها في تقديم منتج يحمل اسم تنورين".



وفي حديث خاص لـ"النهار"، أكّد هاني أنّ "ما أُبلِغ به من راكان ناصر الدين هو أنّ العيّنات التي خضعت للفحص أظهرت مشكلات صحية محدّدة"، مشيراً إلى أنّ "القرار جاء بعد فحوص ميدانية ومخبرية أظهرت أنّ بعض العينات المأخوذة من السوق ومن معمل الشركة لم تستوفِ المعايير الصحية المطلوبة لمياه الشرب المعبأة، ما استدعى تدخلاً عاجلاً لحماية المستهلكين".





ولفت إلى أنّ "القرار لا يعني إقفال المعمل بشكل دائم، بل هو توقيف مؤقت إلى حين معالجة الأسباب"، وأضاف: "الأزمة ليست مستعصية، ويمكن معالجتها، لكن من الضروري الالتزام الكامل بالمعايير الصحية قبل استئناف العمل".

