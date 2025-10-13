Advertisement

لبنان

فعاليات "حزب الله" تقلق صيدا

Lebanon 24
13-10-2025 | 22:49
A-
A+
Doc-P-1429094-638960178302698208.jpg
Doc-P-1429094-638960178302698208.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتب طارق ابو زينب في" نداء الوطن": تشهد مدينة صيدا في الآونة الأخيرة تصاعدًا ملحوظًا في النشاطات الاجتماعية والثقافية والسياسية التي ينظمها "حزب اللّه" تحت شعار "أنا على العهد". ورغم الطابع الشبابي والثقافي لبعض هذه الفعاليّات، إلّا أن أبعادها السياسية واضحة، ما يثير تساؤلات حول أهدافها وتأثيرها على التوازن الاجتماعي في المدينة، التي لطالما شكّلت رمزًا للاعتدال ورفض الطائفية والانفتاح الوطني.
Advertisement
تأتي هذه التحرّكات ضمن سعي "الحزب" لتعزيز حضوره المباشر في المدن الكبرى، مستهدفًا الشباب والعائلات عبر واجهات ثقافية واجتماعية، ما يضع صيدا أمام تحدٍ جديد للحفاظ على هويّتها وخصوصيّتها الاجتماعية والسياسية. وتؤكّد المصادر المحلّية أن هذه الأنشطة لم تعد مجرّد مبادرات عابرة، بل أصبحت جزءًا من مسعى منظم لتعزيز الحضور والنفوذ داخل المدينة.
كلّ فعالية تُقام تحمل بعدًا سياسيًا يسعى للتفاعل مع المجتمع الصيداوي عبر واجهات جذابة، ما يعكس استراتيجية واضحة لاستقطاب شرائح مختلفة من المجتمع. وقد برز هذا التوجّه بوضوح خلال نشاط أُقيم مؤخرًا في السوق التجارية من دون أي تنسيق مسبق أو ترخيص رسميّ من بلدية صيدا، ما اعتُبر تجاوزًا للأطر القانونية وأثار نقاشًا واسعًا حول دور المؤسسات الرسميّة في الحفاظ على النظام العام وتنظيم الفضاءات العامة.
أفادت مصادر صيداوية مطّلعة لـ "نداء الوطن" أن حفل إزاحة الستار عن الجدارية العملاقة عند المدخل الجنوبي للمدينة، والتي تُظهر صورتي الأمينين العامين السابقين لـ "حزب اللّه" حسن نصراللّه وهاشم صفي الدين، مثّل نموذجًا واضحًا للنهج الذي يتبعه "الحزب". فقد
حمل الحدث رسائل سياسية محدّدة تهدف إلى ترسيخ حضوره في صيدا وتعزيز رمزيته السياسية، إلى جانب جذب الانتباه الإعلامي وإشراك الفئات المحلية في الفعاليات لتعزيز التأثير الشعبي.
في ضوء هذه التطوّرات، تظلّ رسالة أهالي صيدا واضحة: الحفاظ على الوحدة الوطنية، وصون الانفتاح والاعتدال، ورفض الخطابات الطائفية التي طالما ميّزت المدينة، هي أولوية لا مساومة عليها، لضمان استمرار إرثها وهويّتها التي يعتز بها جميع أبنائها.  
 
مواضيع ذات صلة
بلدية صيدا اختتمت فعاليات موسم الصيف بمهرجان "طيور أيلول"
lebanon 24
14/10/2025 08:45:18 Lebanon 24 Lebanon 24
"حزب الله" يحيي ذكرى نصرالله وصفي الدين في حارة صيدا
lebanon 24
14/10/2025 08:45:18 Lebanon 24 Lebanon 24
"حزب الله" استقبل الهيئة الإدارية الجديدة لرابطة مخاتير صيدا
lebanon 24
14/10/2025 08:45:18 Lebanon 24 Lebanon 24
مهرجان "صيداويات" يواصل فعالياته في باحة قلعة صيدا
lebanon 24
14/10/2025 08:45:18 Lebanon 24 Lebanon 24

هاشم صفي الدين

الوحدة الوطنية

صفي الدين

هاشم صفي

حزب الله

طارق ابو

حسن نصر

من بلدي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
01:45 | 2025-10-14
01:30 | 2025-10-14
01:29 | 2025-10-14
01:19 | 2025-10-14
01:15 | 2025-10-14
01:00 | 2025-10-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24