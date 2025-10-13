Advertisement

لبنان

البلبة بشأن مياه تنورين مستمرة وفحوصات" الصحة" تكشف النتائج

Lebanon 24
13-10-2025 | 23:01
A-
A+
Doc-P-1429095-638960188636875879.jpg
Doc-P-1429095-638960188636875879.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتبت" الاخبار":في قرار مفاجئ، أعلنت وزارة الصحة أمس، وقف توزيع مياه «تنورين»، وطلبت من الشركة الموزّعة «سحب منتجاتها من الأسواق في مهلة أقصاها 3 أيام»، ومنعت تزويد الأسواق بأيّ منتج جديد من مياه الشرب قبل الاستحصال على موافقة صريحة من وزير الصحة.
Advertisement
وبحسب الكتاب الموقّع من وزير الصحة بالوكالة نزار هاني، أتى القرار نتيجةً لعدم مطابقة العيّنات المسحوبة من الأسواق اللبنانية للمواصفات، لوجود بكتيريا «بسودوموناس ايروجنوزا» فيها، وهو ما أكّده فريق الترصّد الوبائي في الوزارة.
ويُعدّ هذا النوع من البكتيريا، من الأنواع الشائعة القادرة على الانتشار في مياه الشرب، لأنّها قادرة على الاستيطان في الأنابيب وأغشية الفلاتر المستخدمة لتكرير المياه، فضلاً عن قدرتها على تكوين مستعمرات داخل آلات تعبئة المياه.
وبعكس أنواع كثيرة من البكتيريا، تعتبر الـ«بسودوموناس ايروجنوزا» مقاومة لعوامل التعقيم، مثل الكلور وغاز الأوزون، ما يجعل من إزالتها تحدّياً كبيراً للصناعيين. وفي المقابل، لا تشير المصادر الطبّية إلى هذا النوع من البكتيريا على أنّه مصدر تهديد صحي كبير إلا للمرضى، خصوصاً في المستشفيات. ولا تشبه تأثيراتها الصحية المباشرة تأثيرات البكتيريا البرازية، أو «Ecoli»، التي تتسبّب بإسهال حادّ.
على مستوى الأسواق، وبعد صدور القرار أمس، سادت حال من الضياع، خاصةً مع صدور بيانات متضاربة تنفي صحّة بيان وزارة الصحة.
وللتشكيك في بيان وزارة الصحة، عمدت شركة «تنورين» إلى ترويج نتائج فحوصات مخبرية تثبت خلوّ المياه من أيّ ملوّثات بكتيرية ونشرها على مجموعات «الواتسآب»، فضلاً عن إعلانها عن عقد مؤتمر صحافي توضيحي اليوم في مقرّ الشركة.
وأوضحت مصادر في وزارة الصحة لـ «الأخبار»، أنّ النتائج السليمة التي تروّجها «تنورين» صحيحة، إلا أنّها تعود إلى «طبخات أخرى أو عيّنات مغايرة للعيّنات الملوثة». ولفتت إلى أنّ تلوث مياه «تنورين» ليس عامّاً، ولا يشمل كلّ العبوات في السوق، إنّما ما سبق لا يعني أبداً أنّ المياه سليمة، فهناك جزء غير صغير من العبوات المعبّأة ملوّث ويجب سحبه من الأسواق على مسؤولية الشركة.
وكان تقرير لـ "لبنان24" كشف نتائج الفحوصات المخبرية التي أجرتها وزارة الصحة العامة لعينات مأخوذة من مياه "تنورين"، والتي أظهرت وجود تلوث فيها.
للاطلاع على نص التقرير:
صور لنتائج فحوصات مياه تنورين.. شاهدوها
مواضيع ذات صلة
صور لنتائج فحوصات مياه "تنورين".. شاهدوها
lebanon 24
14/10/2025 08:45:24 Lebanon 24 Lebanon 24
بلدية تنورين: إعادة الفحوصات ضرورة لحماية صحة الأهالي
lebanon 24
14/10/2025 08:45:24 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد "تنورين".. ماذا عن "مياه المدارس"؟
lebanon 24
14/10/2025 08:45:24 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو.. القصة الكاملة لتلوث مياه تنورين
lebanon 24
14/10/2025 08:45:24 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الصحة العامة

وزارة الصحة

وزير الصحة

اللبنانية

lebanon

لبنان24

القادر

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
01:30 | 2025-10-14
01:29 | 2025-10-14
01:19 | 2025-10-14
01:15 | 2025-10-14
01:00 | 2025-10-14
00:59 | 2025-10-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24