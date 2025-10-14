Advertisement

لبنان

لبنان يحتضن بطولة الإسكواش العربية للمرة الأولى منذ عقد

Lebanon 24
14-10-2025 | 03:37
A-
A+
Doc-P-1429192-638960352527433824.png
Doc-P-1429192-638960352527433824.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اختتمت فعاليات البطولة العربية الثلاثين للإسكواش للرجال للفردي والفرق في منتجع ميرامار السياحي في البحصاص، والتي نظمها الاتحاد اللبناني للإسكواش، بمشاركة ست دول عربية هي: العراق، فلسطين، الكويت، البحرين، قطر ولبنان كدولة مضيفة.
Advertisement

جاء حفل الختام وسط أجواء احتفالية مميزة حضره رئيس الاتحاد العربي للإسكواش وليد الصميعي، ورئيس الاتحاد اللبناني ظافر كبارة، إلى جانب الرئيس الفخري للاتحاد اللبناني والراعي الرسمي للبطولة مروان الحكيم، وأمينة السر رولا بشير خلف، ورؤساء الوفود المشاركة، حيث تم توزيع الكؤوس والميداليات على الفائزين تقديراً لإنجازاتهم الرياضية وروح المنافسة العالية.

أما النتائج النهائية للبطولة فجاءت على النحو التالي:
 فئة الفردي:
- المركز الأول: عمار التميمي (الكويت)
- المركز الثاني: بدر المغربي (الكويت)
- المركز الثالث: أزلان أمجد (قطر) ومحمد فرمان (العراق)
 
 فئة الفرق:
- المركز الأول: الكويت
- المركز الثاني: العراق
- المركز الثالث: قطر والبحرين

وأعربت الوفود المشاركة عن شكرها للاتحاد اللبناني برئاسة ظافر كبارة على التنظيم الرائع للبطولة، معربة عن تقديرها لإعادة لبنان إلى خريطة رياضة الإسكواش بعد توقف دام عشر سنوات.

وأشار رئيس الاتحاد العربي وليد الصميعي إلى نجاح البطولة وثمن دور الاتحاد اللبناني في استضافتها، متمنياً أن تستضيف لبنان البطولة المقبلة عام 2026 أيضاً، مؤكداً أن التجربة اللبنانية أثبتت القدرة على تنظيم فعاليات رياضية عربية على أعلى مستوى.

من جانبه، شكر ظافر كبارة منتجع ميرامار السياحي ومنتجع لاس ساليناس وفريق العمل المنظم والإعلامي على تعاونهم المتميز، مؤكداً أن هذه البطولة تمثل خطوة مهمة لإعادة الروح إلى رياضة الإسكواش في لبنان، وتشجيع الناشئين على الانخراط في اللعبة ورفع مستوى المنافسة المحلية والعربية في المستقبل.
 
(الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
أول دولة تحتضن هذا الحدث خارج أميركا.. السعودية تستضيف راسلمينيا 2027 للمرة الأولى
lebanon 24
14/10/2025 12:46:00 Lebanon 24 Lebanon 24
انقطاع الكهرباء في بلغورود الروسية للمرة الأولى منذ بداية الحرب عقب هجوم أوكراني
lebanon 24
14/10/2025 12:46:00 Lebanon 24 Lebanon 24
للمرة الاولى منذ سنوات.. سيناريو عسكري في شيكاغو
lebanon 24
14/10/2025 12:46:00 Lebanon 24 Lebanon 24
فوز الحكمة اللبناني على الوحدة السوري بنتيجة 102-88 ضمن الدور الأول من بطولة الأندية العربية لكرة السلة
lebanon 24
14/10/2025 12:46:00 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

رياضة

متفرقات

الوكالة الوطنية

رئيس الاتحاد

اللبنانية

المستقبل

العراق

الراعي

الكويت

فلسطين

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:24 | 2025-10-14
05:22 | 2025-10-14
05:12 | 2025-10-14
05:10 | 2025-10-14
05:00 | 2025-10-14
04:59 | 2025-10-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24