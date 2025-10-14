25
لبنان
لبنان يحتضن بطولة الإسكواش العربية للمرة الأولى منذ عقد
Lebanon 24
14-10-2025
|
03:37
A-
A+
photos
0
A+
A-
اختتمت فعاليات البطولة العربية الثلاثين للإسكواش للرجال للفردي والفرق في منتجع ميرامار السياحي في البحصاص، والتي نظمها الاتحاد اللبناني للإسكواش، بمشاركة ست دول عربية هي:
العراق
،
فلسطين
،
الكويت
، البحرين، قطر ولبنان كدولة مضيفة.
جاء حفل الختام وسط أجواء احتفالية مميزة حضره
رئيس الاتحاد
العربي للإسكواش وليد الصميعي، ورئيس الاتحاد اللبناني ظافر كبارة، إلى جانب الرئيس الفخري للاتحاد اللبناني والراعي الرسمي للبطولة مروان الحكيم، وأمينة السر رولا بشير خلف، ورؤساء الوفود المشاركة، حيث تم توزيع الكؤوس والميداليات على الفائزين تقديراً لإنجازاتهم الرياضية وروح المنافسة العالية.
أما النتائج النهائية للبطولة فجاءت على النحو التالي:
فئة الفردي:
- المركز الأول: عمار التميمي (الكويت)
- المركز الثاني: بدر المغربي (الكويت)
- المركز الثالث: أزلان أمجد (قطر) ومحمد فرمان (العراق)
فئة الفرق:
- المركز الأول: الكويت
- المركز الثاني: العراق
- المركز الثالث: قطر والبحرين
وأعربت الوفود المشاركة عن شكرها للاتحاد اللبناني برئاسة ظافر كبارة على التنظيم الرائع للبطولة، معربة عن تقديرها لإعادة
لبنان
إلى خريطة رياضة الإسكواش بعد توقف دام عشر سنوات.
وأشار رئيس الاتحاد العربي وليد الصميعي إلى نجاح البطولة وثمن دور الاتحاد اللبناني في استضافتها، متمنياً أن تستضيف لبنان البطولة المقبلة عام 2026 أيضاً، مؤكداً أن التجربة
اللبنانية
أثبتت القدرة على تنظيم فعاليات رياضية عربية على أعلى مستوى.
من جانبه، شكر ظافر كبارة منتجع ميرامار السياحي ومنتجع لاس ساليناس وفريق العمل المنظم والإعلامي على تعاونهم المتميز، مؤكداً أن هذه البطولة تمثل خطوة مهمة لإعادة الروح إلى رياضة الإسكواش في لبنان، وتشجيع الناشئين على الانخراط في اللعبة ورفع مستوى المنافسة المحلية والعربية في
المستقبل
.
(الوكالة الوطنية)
