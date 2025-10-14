محفوظ: تحولات كبرى تعيد رسم خريطة الشرق الأوسط ولبنان على الموعد

Advertisement

رأى رئيس "المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع" عبد الهادي محفوظ، أنّ شركات العولمة المتعددة الجنسيات أصبحت لاعباً محورياً في تقرير السياسات الغربية، وخصوصاً الأميركية، مشيراً إلى أن العاصمة لندن باتت حلقة الوصل الأساسية بين هذه الشركات وصنّاع القرار العالميين.وفي بيان له، أوضح محفوظ أنّ زيارة الرئيس الأميركي الأخيرة إلى المملكة المتحدة شكّلت محطة مفصلية، إذ التقى خلالها ممثلي خمس من كبريات الشركات العالمية بحضور الملك تشارلز الثالث، حيث دار الحديث عن ضرورة وقف الحرب على غزة، وعدم ضم الضفة الغربية، والاعتراف بالدولة الفلسطينية، حفاظاً على التوازن الذي أرساه اتفاق "سايكس-بيكو".وأشار إلى أن مداخلات ممثلي الشركات العالمية ركزت على رفض التوسع على حساب الدول العربية، معتبراً أن هذه السياسة تناقض ميثاق وتستفز الرأي العام الدولي. وكشف أنّ الاعتراف اللاحق بالدولة الفلسطينية جاء ثمرة هذه المداولات، بدعم ديبلوماسي غير معلن من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وفق ما نقله السفير السعودي وليد البخاري في اجتماع مغلق مع النخب .وأضاف محفوظ أنّ المنطقة تشهد تحوّلات كبرى تصب في اتجاه تراجع نفوذ القوى الدينية المتطرفة بمختلف انتماءاتها، وأنّ ترامب استطاع عبر اتفاق غزة أن يفرض مقاربة سلمية أفضت إلى تبادل الأسرى، وجعلت الإدارة الأميركية فاعلاً حاسماً في صياغة مستقبل والشرق الأوسط.وتابع أنّ واشنطن تمكنت من تحييد وجعلها شريكاً إقليمياً تحت المظلة الأميركية، ما فتح باب التفاهم حول ملفات النووي وسلاح " " والنفوذ الإيراني. غير أنه حذّر من أن إسرائيل قد تلجأ إلى عمليات عسكرية في الجنوب اللبناني والبقاع لتغطية مشروع الانكفاء الداخلي.وختم محفوظ مؤكداً أنّ ، بقيادة ولي عهدها، أصبحت محوراً أساسياً في المنطقة، وأنّ لن يبقى على هامش المشهد، بل سيلعب دوراً محورياً خلال العام المقبل، مرجحاً أن تكون واشنطن العامل الحاسم في استعادة أموال المودعين وفي إعادة انتظام الاقتصاد اللبناني ولو على حساب تغييرات سياسية مفاجئة.