لبنان
عمليات تفتيش وتدقيق للجيش عند مداخل بعلبك
Lebanon 24
14-10-2025
|
04:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
يسجل الجيش انتشارا واسعا عند مداخل
بعلبك
وداخل احيائها بالتزامن مع عمليات تفتيش وتدقيق في الهويات، وفق ما أفادت مندوية "
لبنان 24
".
وتأتي هذه الاجراءات في سياق تعزيز الامن والاستقرار.
