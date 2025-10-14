Advertisement

عمليات تفتيش وتدقيق للجيش عند مداخل بعلبك

14-10-2025 | 04:15
يسجل الجيش انتشارا واسعا عند مداخل بعلبك وداخل احيائها بالتزامن مع عمليات تفتيش وتدقيق في الهويات، وفق ما أفادت مندوية "لبنان 24". 
وتأتي هذه الاجراءات في سياق تعزيز الامن والاستقرار. 
 
"لبنان 24": انتشار للجيش في بعلبك وحواجز تفتيش وتدقيق امام تعاونية فوديكو
"لبنان 24": الجيش يقطع طريق بعلبك بوداي الجديد ويعمل على تفتيش السيارات الاتية من بعلبك الى بوداي غربي بعلبك وبالعكس
إنتشار للجيش عند مداخل كفرشيما
عراقجي: ما زلنا بحاجة لمناقشة عمليات تفتيش الوكالة الدولية الذرية في المحادثات المستقبلية
