القاضي عبود عقد إجتماعاً مع المحققين العدليين... ماذا طلب منهم؟

عقَدَ الرئيس الأول لمحكمة التمييز - رئيس القاضي ، اجتماعاً مع المحققين العدليين، بهدف الاطلاع منهم على ما آلت اليه الملفات التي يحقّقون فيها، والمعوقات التي قد تكون حالت حتى تاريخه دون انهاء عددٍ منها، وطلب منهم العمل على اصدار القرارات المناسبة بموضوعها، رغم كل الصعوبات والمعوقات التي يواجهونها في هذا المجال.

