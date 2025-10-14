Advertisement

لبنان

القاضي عبود عقد إجتماعاً مع المحققين العدليين... ماذا طلب منهم؟

Lebanon 24
14-10-2025 | 05:43
A-
A+
Doc-P-1429246-638960427652768797.jpg
Doc-P-1429246-638960427652768797.jpg photos 0
عقَدَ الرئيس الأول لمحكمة التمييز - رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، اجتماعاً مع المحققين العدليين، بهدف الاطلاع منهم على ما آلت اليه الملفات التي يحقّقون فيها، والمعوقات التي قد تكون حالت حتى تاريخه دون انهاء عددٍ منها، وطلب منهم العمل على اصدار القرارات المناسبة بموضوعها، رغم كل الصعوبات والمعوقات التي يواجهونها في هذا المجال. 
مجلس القضاء الأعلى

محكمة التمييز

مجلس القضاء

سهيل عبود

القضاء ا

حكمت ال

القضاء

